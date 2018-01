Beidenfleth : So sportlich ist die Dorfjugend

vergrößern 1 von 2 Foto: Kolz 1 von 2

Der Gemeinderat in Beidenfleth lädt traditionell die Mitarbeiter der Gemeinde, unter anderem aus Bücherei, Bauhof und Kindergarten, zu einem gemeinsamen Essen mit anschließendem Austausch über die Ereignisse im vergangenen Jahr ein. Diesen Rahmen nahm Bürgermeister Peter Krey jetzt zum Anlass, einige Jugendliche für ihre besonderen Leistungen zu ehren.

„Es gehört Ehrgeiz, Selbstüberwindung und Verzicht dazu, sich für etwas so einzusetzen und Siege zu erringen“, sagte Krey und hob den großen Einsatz von Freizeit hervor. „Aus unserer Gemeinde kommen fünf große Talente und darauf sind wir stolz.“

Dazu gehört Lena Eckelmann. Die 16-Jährige gehört dem ETSV Fortuna Glückstadt an und ist mehrfache Landesmeisterin im Einzelturnen sowie in der Mannschaftswertung, beim Deutschen Sportfest in Berlin errang sie bei einem Wahlwettkampf Leichtathletik-Turnen von 900 Teilnehmern den vierten Platz. Ihre Schwester Vivien (14) wurde gemeinsam mit Merle Maas (15) bei den internationalen Deutschen Meisterschaften im Segeln Landesmeister, beide haben auch bei anderen Regatten vordere Plätze erreicht.

Jette Zimmer (14) wurde im Fußball 2014 Norddeutscher Meister in der Landesauswahl U14, im vorigen Jahr Norddeutscher Meister in der Landesauswahl U15 und wurde eingeladen, ab diesem Sommer auf das Sportgymnasium in Magdeburg zu wechseln.

Als Landesbester in Schleswig-Holstein wurde zudem Jan Haack als Land- und Baumaschinen Mechatroniker geehrt. Peter Krey überreichte Gutscheine eines Media-Centers und individuelle Urkunden und wünschte viel Erfolg bei ihren weiteren Vorhaben.