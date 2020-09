Steinburg-Schule : So läuft die Schüler-Mitbestimmung am Förderzentrum in Itzehoe

Die Ausrichtung der Steinburg-Schule hat landesweite Aufmerksamkeit erzeugt.

Itzehoe | Jeden Morgen wird in der ersten Klasse über den Tischspruch abgestimmt, berichtet Francesco. Im Kochunterricht in der dritten Klasse entscheiden die Schüler mit, wie Marvin und Romina erzählen. „Ich habe mir Ananas gewünscht“, sagt Romina. Chantal aus der siebten Klasse sagt: „Ich wurde auserwählt, mich um das Holzpferd zu kümmern.“ Gemeint ist eine Neuanschaffung für das Außengelände. Und auch die Älteren in der Außenstelle sind gefragt, wenn es um Kochen oder andere Unterrichtsprojekte geht. Schüler bestimmen mit, eine Selbstverständlichkeit – auch an der Steinburg-Schule. Wie das funktioniert, hat ihr landesweite Aufmerksamkeit gebracht.

„Es läuft richtig gut“, sagt Sabrina Mantau, die als Verbindungslehrerin für die Schülervertretungen zuständig ist. „Seitdem wir das machen, hat es sich enorm entwickelt“, sagt auch Schulleiterin Maren Lutz. Der Grund für das gewachsene Interesse der Schüler: „Sie haben gemerkt, dass ihre Wünsche umgesetzt werden“, so Mantau. Das beeindruckendste Erlebnis für Lutz war die Suche nach einem neuen Schul-Logo: Lehrer und Eltern favorisierten den einen Entwurf, die Schüler den anderen. Und der damalige Schulsprecher habe in der Schulkonferenz die Mehrheit überzeugt.

In einem Glaskasten und an einer Magnettafel werden die Arbeit der Schülervertretungen – und erfüllte Wünsche – dokumentiert. Donnerstags tagen sie, die einen in der Einhardstraße, die anderen in der Außenstelle am Juliengardeweg. Die Protokolle fasst Mantau zusammen mit Piktogrammen, damit die Schüler in den Klassen berichten können. Schulsprecherin Valeska Werdt hat eine Stimme in der Schulkonferenz – das sei nicht an allen Förderzentren für geistige Entwicklung so, sagt Lutz.

Nach ihren Möglichkeiten sollen die Schüler Engagement kennenlernen und erfahren, welche Wirkung sie damit erzielen. Die Pädagogen seien begeistert, wie wichtig dies den Schülern sei, so Lutz. Und weil die Steinburg-Schule in diesem Bereich so viel mache, schickte sie eine Bewerbung für den Landeswettbewerb Schule des Jahres, dessen Motto dieses Mal Demokratiebildung war. 33 Schulen hätten sich angemeldet, zwölf seien nominiert worden, sagt Lutz. Das Förderzentrum war dabei – „das ist auch schon eine Auszeichnung“.

Kurz vor dem Lockdown war die Jury zu Gast, die Urkundenvergabe an die Sieger fand in kleinem Rahmen vor den Sommerferien statt. Die Preise bekamen andere, aber die Rückmeldung der Jury sei „wunderschön“ gewesen, freut sich Mantau. Die Jury erklärte, sie habe sich vorher Demokratiebildung an einem Förderzentrum schwer vorstellen können. „Dieser Besuch hat uns überzeugt und begeistert.“

Neue Klassensprecher sind frisch gewählt, ein großes Thema hat die Schülervertretung gerade zu klären: Wie soll das neue Gartenhaus in der Einhardstraße eingeweiht werden, in dem Spielfahrzeuge aufbewahrt werden? Eine große Feier funktioniert ja nicht. Die Schüler hätten Ideen geliefert, jede Kohorte bekomme die Gelegenheit, ein Band durchzuschneiden, sagt Lutz. „Das wird jetzt umgesetzt.“