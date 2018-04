von Reiner Stöter

08. April 2018, 19:09 Uhr

Bereits am Mittwochabend wird die Saison in der Kreisliga West mit drei Nachholspielen fortgesetzt. Dabei treffen der Neuenkirchener SC und Rot-Weiß Kiebitzreihe sowie TuS Krempe und die SG Eiderstedt erneut in den jeweiligen Rückspielen aufeinander. Außerdem empfängt GW Todenbüttel den SV Merkur Hademarschen. Anpfiff jeweils 19 Uhr.