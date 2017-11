Ländlicher Raum : Situation für Landärzte verbessern

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

von Ilke Rosenburg

erstellt am 03.Nov.2017 | 06:08 Uhr

In fünf Jahren wird im Kreis Steinburg ein Drittel der heute niedergelassenen Ärzte/Fachärzte aus Altersgründen nicht mehr praktizieren. Nachfolger für ländliche Praxen zu bekommen, ist schwierig. Längst ein Thema, mit dem sich sowohl der Verein niedergelassene Ärzteschaft (VNÄ) Kreis Steinburg als auch der Kreissozialausschuss intensiv befassen. Wie können junge Mediziner animiert werden, sich im Städtchen oder Dorf als Allgemeinarzt niederzulassen? Gemeinsam wollen VNÄ und Ausschuss künftig an Lösungen arbeiten. Christopher Schäfer, VNÄ-Vorsitzender, und Gerlinde Böttcher-Naudiet, Ausschussvorsitzende, erörterten in einem ersten Kennlerngespräch die aktuelle Situation. Ihr Fazit: Sie wollen die Zusammenarbeit verstärken und haben für möglichst Anfang des nächsten Jahres eine Veranstaltung ins Auge gefasst, in der Steinburger Gemeindevertreter und die niedergelassene Ärzteschaft miteinander diskutieren sollen über Möglichkeiten, den ländlichen Raum für Praxisaufbau oder -übernahme interessant zu machen.

Christopher Schäfer erläuterte die Problematik für junge Ärzte, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Zum einen sei da die wachsende Verwaltungsarbeit. „30 Prozent der Arbeit ist Administration“, so Schäfer. Zeit, die für die Arbeit mit den Patienten fehle. Zum anderen seien zunehmender Zeitdruck und eine immer schwieriger werdende wirtschaftliche Situation weitere Aspekte, sich doch eher für eine ärztliche Stelle im Angestelltenverhältnis zu entscheiden. Schäfer und Böttcher-Naudiet sehen durchaus den möglichen Weg, über Gemeinschaftspraxen attraktivere Arbeitsbedingungen zu schaffen. „Aber es muss sich auch wirtschaftlich rechnen“, räumte Schäfer ein. Viele junge Ärzte würden sich das auch wünschen, „aber keiner will den Hut aufhaben“. Auch hier das Problem, die wirtschaftlichen Risiken auf sich zu nehmen. Dabei wollten sie auch in der Selbstständigkeit lediglich angemessen für ihre Arbeit – entsprechend ihrer Ausbildung und Verantwortung – bezahlt werden. Das Einkommensniveau sei jedoch angesichts zunehmender Belastungen in den vergangenen Jahren gesunken.

Gerlinde Böttcher-Naudiet stimmte zu, dass die administrative Belastung der Ärzte hoch sei. Das sei in bisherigen themenbezogenen Ausschusssitzungen deutlich geworden. Und natürlich fehle die Zeit für den Patienten. Die Situation werde künftig nicht einfacher: Wenn Ärzte, die in den Ruhestand gehen, ihre Praxis nicht verkaufen könnten und diese aufgeben müssten, steigen bei anderen die Patientenzahlen (ohne Budgeterhöhung) und der einstige Praxissitz verschwinde laut Kassenärztlicher Vereinigung sogar ganz. Christopher Schäfer fügte hinzu, dass dies auch für den in Ruhestand gehenden Arzt einen wirtschaftlichen Verlust bedeuten würde – als Teil der Altersversorgung. Und auch wenn ein anderer niedergelassener Arzt die Praxis als Zweitpraxis übernehme, gäbe es für den kein zusätzliches Budget, es sei denn es gebe einen Sonderbedarf. Er müsste dann einen Arzt einstellen, und auch das müsste sich erstmal rechnen.

Gerlinde Böttcher-Naudiet merkte zudem an, dass die Kassenärztliche Vereinigung für den Kreis Steinburg eigentlich ein gute Ärzteversorgung beschreibe. Doch das gelte überwiegend für die Kreisstadt Itzehoe. Hier finde der Nachwuchsmediziner auch gute Standortbedingungen. „Aber das hilft uns nicht auf dem Land. Wie aber können Gemeinden einwirken?“ Erste Ansätze gebe es an einigen Orten – mit Räumen, die Gemeinden kaufen und an Ärzte vermieten oder wie in Büsum mit der Gemeinde als Arbeitgeber für den Mediziner. Standortfaktoren seien gar nicht so ausschlaggebend, meinte Christopher Schäfer und betonte nochmals, dass die Rahmenbedingungen für Arbeit und Einkommen stimmen müssen. Der Weg dahin sei letztlich auch eine gesellschaftliche Herausforderung, darin waren sich Böttcher-Naudiet und Schäfer einig. Dass die Hauptversorgung in Deutschland ambulant stattfindet, sollte auch so bleiben, unterstrich Schäfer. „Die ganze Welt beneidet uns um das System.“ Wie das auch weiterhin im Kreis Steinburg funktionieren kann, soll auf der gemeinsamen Veranstaltung erörtert werden. Mit Fachleuten aus dem Kreis auf dem Podium im Gespräch mit dem Publikum.