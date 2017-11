Itzehoe : Singend gegen Rechts

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Ilke Rosenburg

erstellt am 04.Nov.2017 | 08:00 Uhr

„Wir sind überwältigt von dieser Resonanz“, sagte Klaus-Peter Teske, Leiter des Regionalen Berufsbildungszentrums Steinburg, Donnerstagabend vor mehr als 200 Besuchern – überwiegend junge Menschen. Sie waren gekommen, um eine Holocaust-Zeitzeugin zu erleben. Eine deutsch-jüdische Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz: die 92-jährige Esther Bejarano aus Hamburg. Ein ungewöhnlicher Abend sollte es werden – mit Lesung und Rap-Songs gegen Rechts. Gemeinsam mit ihrem Sohn Joram und dem Rapper Kutlu Yurtseven von der Kölner Hip-Hop-Band Mircrophone Mafia trat sie auf, um ihre Biografie zu erzählen. Und auch, wenn die begleitende Instrumentalmusik gerne etwas mehr zur Stimme Bejaranos in den Hintergrund hätte treten sollen, die Akteure beeindruckten ihr Publikum mit ihrem Programm gegen Rassismus und rechte Gewalt.

Ein Thema, das viele Menschen im Kreis Steinburg bewegt, wie die Veranstaltung deutlich machte. Die Organisatoren am RBZ hatten nicht mit einem derartigen Besucherandrang gerechnet, wie Lehrerin Marie Kluthe erzählte. Und so war zunächst einmal Stühle schleppen angesagt, um genügend Sitzgelegenheiten zu bieten. Die Zeit dafür war aber durchaus da, denn die Hauptakteurin aus Hamburg verspätete sich – stand stundenlang nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 23 im Stau. Bis Esther Bejarano den Saal betrat, war es Kutlu Yurtseven, der von seiner Band und seiner Begegnung mit Esther Bejanaro 2007 erzählte. Und er thematisierte den Neonazi-Terror durch den NSU (Nationalsozialistischer Untergrund).

Microphone Mafia habe sich 1989 gegründet – im Jahr des Mauerfalls und der Wiedervereinigung. Damals, so erzählte er, sei ein Filmteam durch Berlin gezogen und habe türkische Einzelhändler nach ihrer Meinung dazu befragt. Für Deutschland sei es sehr wichtig, dass die Wiedervereinigung gekommen sei – doch für Migranten würden härtere Zeiten anbrechen, meinten sie. Das sollte sich bewahrheiten – mit der Progromnacht in Rostock-Lichtenhagen 1992. Drei Tage lang belagerten Neonazis ein von Asylbewerbern bewohntes Mehrfamilienhaus – unter den Augen der Polizei und der – johlenden – Bevölkerung. Nur mit viel Glück gelang es den Menschen, zu entkommen. Und die Politik habe anschließend „nichts besseres zu tun gehabt, als das Grundrecht auf Asyl abzuschaffen“. Ein Grundrecht, das wegen der Erfahrungen mit den Nationalsozialisten in der Verfassung verankert worden war. Und auch später wurden bei den Terror-Morden, die auf das Konto des NSU gingen, die Ermittlungen zunächst nicht in die rechte Szene gerichtet, obwohl es schon Hinweise gegeben habe. Heute sei klar, dass 190 Menschen von Neonazis umgebracht worden seien, die Dunkelziffer liege weitaus höher – bei 450 insgesamt. „Nazis sind Feinde von jedem Menschen, der frei, selbstbestimmt und gerecht leben möchte.“ Kutlu Yurtseven rief dem Publikum zu: „Her mit dem schönen Leben!“

Und dann betrat Esther Bejanaro den Saal – eine kleine, alte Frau mit großer Ausstrahlung. „Ich begrüße euch herzlich“, sagte sie und räumte ein, von der mehrstündigen Anfahrt doch ein bisschen fertig zu sein. Noch im Mantel setzte sie sich an den Tisch, um von ihren Erinnerungen zu lesen. Mucksmäuschenstill war es im Raum – Betroffenheit über ein Schicksal, das offenbar sprachlos macht. 1943 wurde Esther Berajano mit zahllosen anderen jüdischen Menschen im Viehwaggon nach Auschwitz transportiert und erhielt im Lager die tätowierte Nummer 41948. Unfassbar das Leiden, die tägliche Todesbedrohung. Die damals 18-Jährige musste zunächst in einer Kolonne arbeiten und Steine schleppen. Als Musikerinnen für das Mädchenorchester Auschwitz gesucht wurden, meldete sie sich und wurde aufgenommen. Doch sicher fühlen durfte sie sich nie. Dann waren „Mischlinge“ für das Arbeitslager Ravensbrück gefragt. Esther Bejarano, deren eine Großmutter Christin gewesen war, meldete sich auf Anraten ihrer Freundinnen. So kam sie aus Auschwitz heraus und ins Arbeitslager. Als die Nazis die Gefangenen in Kolonnen gen Westen trieben, weil von Osten die Rote Armee anrückte, gelang Bejarano mit anderen in einem Wald die Flucht. Sie trafen auf Amerikaner und Russen. Glücklich über die Befreiung und das Kriegsende, blieb ein Bild Esther Bejanaro immer haften: Als ein Foto Hitlers mitten auf einem Marktplatz in Flammen aufging, alle sangen und tanzten – und sie selber dazu Akkordeon spielte.

Nach der Lesung erhob sich Esther Bejarano, entledigte sich ihres Mantels und stellte sich ans Mikrofon: „Ich freue mich, dass so viele junge Leute hier sind!“, sagte sie begeistert. Und mit Rap-Begleitung von Kutlu Yurtseven sang sie für – und zum Teil auch mit – ihrem Publikum Lieder, die bewegten und vor allem eines weltweit forderten: Menschlichkeit.