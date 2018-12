Jahreswechsel in Itzehoe : Silvester: Feiertipps für Kurzentschlossene

Itzehoe bietet viele Gelegenheiten für einen unterhaltsamen Rutsch ins neue Jahr.

von Ludger Hinz

30. Dezember 2018, 13:46 Uhr

Wer für heute Abend noch keine Pläne hat, dem bietet Itzehoe zwar keine Großveranstaltung, aber viele Möglichkeiten nicht allein feiern zu müssen. Hier eine Auswahl.

Im „Eckpunkt“ (Große Paaschburg 40) hebt sich das Silvesterangebot von 18.30 bis 23 Uhr von dem der vergangenen Jahre ab: Geboten wird in diesem Jahr ausschließlich das Silvesterbuffet. Für 44,50 Euro pro Person gibt es ausgewählte Speisen in Wohlfühlatmosphäre mit Genuss für alle Sinne inklusive einem Aperitif und musikalischer Unterhaltung.

Im Theater Itzehoe können die Zuschauer hingegen dem Jahreswechsel bei der „Feuerzangenbowle“ nach dem Roman von Heinrich Spoerl mit dem Ensemble des Altonaer Theaters entgegen fiebern. Für die Vorstellung über „das Schönste im Leben – die Schulzeit“ um 16 Uhr gibt es noch Restkarten, die Abendvorstellung ab 20.45 Uhr ist bereits ausverkauft.

Im Anschluss an die Abend-Vorstellung wird der Jahreswechsel beim Feuerwerk genossen (16 Uhr: 28 bis 40 Euro; Karten über Theaterkasse und Onlineshop. Ein Glas Sekt ist inklusive).

Die größte Sause der Stadt steigt wohl wieder in der Diskothek Cheyenne Club vor dem Delftor, wo von 23 bis 6 Uhr bei „Itzehoes Silvester Party“ der Bär steppt. Die „DJs of the Night“ spielen eine Mischung aus Charts, EDM, Black, Schlager und Rock. (Eintritt ab 18: 10 Euro, Vorverkauf im Stör Billard und Bowling, Telefon: 04821/75206).

Im Liberty Night-Club (Großer Wunderberg 7) geht ab 20 Uhr die „Große Silvesterparty“ mit zwei DJs über die Bühne. Hoch her geht es auch in der Lauschbar (Kleine Paaschburg 2), wo ab 23 Uhr die „80er-90er Silvesterparty“ startet. „Hier können unsere Besucher mit Sektchen, Freunden, Flair und Nostalgie das neue Jahr angemessen begrüßen“, sagt Inhaber Irfan Yesil.

Die Bar Hoge Kant am Berliner Platz verbindet den Abend zum Jahreswechsel ab 22.30 Uhr mit ihrer „Quiz-Nacht“ (Einlass: 21 Uhr). Zum „Silvester-Quiz mit vielen Spaßfragen wird ein Smartphone benötigt. „Um 23.45 Uhr verlosen wir beim Sekt-Bingo eine Flasche Sekt“, kündigt Inhaber Bodo Maaß an. Musikalisch können sich die Gäste bis Mitternacht am Karaoke versuchen, danach geht es mit Party-Musik weiter ins neue Jahr.