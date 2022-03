Fussball-Testspiele : Siege für TSV Heiligenstedten und TuS Krempe

VfL Kellinghusen, RW Kiebitzreihe und Alemannia Wilster können sich diesmal keine Erfolgserlebnisse holen.

Itzehoe | Itzehoe Während der TSV Heiligenstedten in einem reinen Fußball-Verbandsliga-Duell den VfL Kellinghusen mit 5:2 besiegte, mussten die Kreisligisten Rot-Weiß Kiebitzreihe (0:1 gegen TuS Krempe) und Alemannia Wilster (0:1 beim Leezener SC) in ihren Testspielen am Sonnabend (5. März 2022) knappe Niederlagen hinnehmen. TSV Heiligenstedten – VfL Kellinghus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.