Itzehoe : Siedlergemeinschaft Klosterbrunnen verabschiedet Karl-Heinz Jacobsen aus Vorstand

„Heiner“ Jacobsen war 46 Jahre lang Kassenwart. Die Siedler sehen sich aber gut aufgestellt.

von Andreas Olbertz

25. Februar 2020, 16:52 Uhr

Itzehoe | „Mit 85 Lebensjahren hat man das Recht, seinen Vorstandsposten mit seinen vielseitigen Aufgaben zurückzugeben“, sagte Heinrich Burmeister bei der Jahresversammlung der Siedlergemeinschaft Klosterbrunnen. Nicht er wollte als Vorsitzender zurücktreten, Karl-Heinz „Heiner“ Jacobsen kandidierte nicht wieder als Kassenwart.

Mitgliedschaft eine Familientradition

Jacobsen ist von Geburt an dabei dank der Familienmitgliedschaft seiner Eltern. Sein Vater war 1930 sogar Gründungsmitglied, wie Burmeister hervorhob. Jacobsen blickt zurück:

Mein Vater hat früher auch immer mitgemischt. Karl-Heinz Jacobsen, Ehrenvorstandsmitglied

1963 wurde er dann mit eigener Familie Mitglied in der Siedlergemeinschaft. „Und übernahm für eine gewisse Periode den Posten des ersten Vorsitzenden“, so Burmeister. Aber seine eigentliche Berufung war die Kassenführung, die er seit 1974 innehatte.

Nun entschuldigte sich Jacobsen fast:

Ich merke, dass ich langsam in die Jahre komme. Karl-Heinz Jacobsen, Ehrenvorstandsmitglied

Deshalb zögerte er auch nicht lange, als Michaela Musfeld andeutete, im Vorstand mitarbeiten zu wollen. „Wer weiß, was in zwei Jahren ist“, so Jacobsen. „Auf der Versammlung findet man keinen, da muss man schon mal vorher seine Fühler ausstrecken.“ Bei seiner Nachbarin wurde er fündig. Mit der Ernennung zum Ehrenvorstandsmitglied und viel Lob verabschiedeten die Siedler Jacobsen in seinen Vereins-Ruhestand.

Im Vorstand gut aufgestellt

Sie sind stolz darauf, noch einen kompletten Vorstand zu haben. „Viele andere haben ja schon keinen Vorstand mehr“, bedauert Burmeister. Diese Gruppen würden dann aus Neumünster vom Verband Wohneigentum verwaltet und hätten Schwierigkeiten, eigene Veranstaltungen auf die Beine zu stellen.

Neben dem Vorsitzenden wurde Peter Voigt als erster Beisitzer bestätigt. Nicht zur Wahl standen Thomas Siedenburg (2. Vorsitzender), Ingrid Frank (Schriftführerin) und die Beisitzer Uwe Frank und Peter Kubis.

Neubaugebiet ruft Sorge hervor

Mit Sorge betrachten einige Mitglieder die Pläne, aus der ehemaligen Kleingartenanlage am Ende der Sihistraße ein Neubaugebiet zu machen. Burmeister: „Die Bewohner von Viertkoppel, Haidkoppel und Schäferkoppel befürchten Risse an ihren Häusern, weil diese Straßen gar nicht für den ganzen Bauverkehr ausgelegt sind.“

Die Jahresplanung der Siedler: Am 17. Mai geht es nach Friedrichstadt mit Schiffstour auf der Treene. Das Straßenfest soll am 8. August stattfinden, der Termin für die Weihnachtsfeier folgt.