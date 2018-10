Itzehoe : Sieben Steinburger Restaurants servieren leckere Wildgerichte

Kreative Küche mit Wildgerichten.

von shz.de

21. Oktober 2018, 14:13 Uhr

Die sieben teilnehmenden Gastronomiebetriebe der Steinburger Wildwochen präsentierten bei der Auftaktveranstaltung im Holstein Center Itzehoe ihre kreative Küche. Kaspress-, Servietten- und Semmelknödel oder Kartoffelstampf wurden mit Damhirsch, Reh, Wildschwein, Fasan oder Wildfrikadelle kombiniert. Als Beilagen dienten Kürbis und Wirsing in verschiedenen Variationen, aber auch Rotkohl und Sauerkraut, verfeinert mit Birnen, Cranberries und Weintrauben.

Bereits vor 11 Uhr hatte sich eine lange Schlange an der Bon-Kasse für die Portionsgutscheine gebildet. Die zweite Vorsitzende des Dehoga-Kreisverein Steinburg, (Deutsche Hotel- und Gaststättenverband), Birgitt Bittner, begrüßte unter den Gästen Kreispräsident Peter Labendowicz, Hans-Werner Speerforck von Unterelbetourismus und Olaf Prüß von der Wilstermarsch Service GmbH. Das Kreisbläsercorps gab die traditionellen Signale mit den Jagdhörnern und damit den Startschuss der Wildwochen.

Die Kreisjägerschaft informierte mit Prospektmaterial und Broschüren über das geregelte Jagen in regionalen Jagdbezirken und hatte Tipps und Rezepte dabei. Die Gastronomen versuchten, trotz des Ansturms, ebenfalls Fragen zum Fleisch zu beantworten. Auch wenn die Resonanz leicht rückläufig schien, gingen die Portionen zügig über die aufgebauten Tische. Frank Prüß vom „Dückerstieg“ hatte mit seinen 150 Portionen gut kalkuliert. Er nimmt von Beginn an der Aktion teil, während Frank Brüdigam von „Brüdigams Wildwechsel“ zum ersten Mal bei den Wildwochen dabei ist. In den kommenden sechs Wochen werden in den Restaurants spezielle Wild-Gerichte angeboten, zu denen auch passende Vorsuppen und Desserts auf den Saisonkarten stehen.

Folgende Gastronomiebetriebe beteiligen sich an den „Steinburger Wildwochen“: Gasthof „Zur Erholung“, Heiligenstedten; Landgasthaus & Hotel „Zum Dückerstieg“, Neuendorf-Sachsenbande; Restaurant „Zur Alten Mühle“, Glückstadt; Gasthaus „Der kleine Heinrich“, Glückstadt; Hotel Mercure Klosterforst, Itzehoe; „Hotel Restaurant Café & Bar Dithmarscher Hof“, Itzehoe; „Brüdigams Wildwechsel“, Kaaks.