Nach Aus für Schulstandort : Sieben Jahre nach Aus für Gemeinschaftsschule geht es Krempe besser als befürchtet

Die Stadt hat ein gutes Nachnutzungskonzept entwickelt und das Gebäude ist voll bis unters Dach.

von Kristina Sagowski

27. September 2020, 14:43 Uhr

krempe | Der demografische Wandel löscht immer mehr Schulen aus. Das Schulsterben überrollte die Region im Jahr 2013 gleich zweimal: Nach der Dörfergemeinschaftsschule Breitenberg traf es mit der Gemeinschaftsschule Krempe auch die einzige weiterführende Schule des Amts Krempermarsch.

Mindestzahl an Schülern zwei Mal nicht erreicht

Rückblick: Weil die Gemeinschaftsschule Krempe zum zweiten Mal in Folge die von der damaligen Landesregierung geforderte Mindestzahl an Anmeldungen nicht erreichte, durfte nach den Sommerferien kein neuer fünfter Jahrgang eingeschult werden. Im Mai 2013 demonstrierten deshalb Schüler, Lehrer, Eltern und Bürger lautstark vor dem Kieler Landtag, schrien Parolen ins Megafon: „Macht ihr unsere Schule platt, wird Krempe eine Geisterstadt.“ Als der damalige Staatssekretär im Bildungsministerium Dirk Loßsack das Aus verkündete, standen alle unter Schock. Statt Wut herrschte unter den rund 150 Demonstranten absolute Stille.

FOTO Demo in Kiel

Sieben Jahre später steht Krempes Bürgermeister Volker Haack auf dem Schulhof und zieht Bilanz, was die Schließung mit der Marschenstadt gemacht hat: „Krempe leidet schon, aber nicht in dem Maße wie befürchtet.“ Das Ende kam schnell. Nachdem feststand, dass die Schule schließt, zogen Eltern ihre Kinder aus dem laufenden Schulbetrieb und meldeten sie an anderen Schulen an. 2017 war die Gemeinschaftsschule Geschichte. Erstmals seit 1949 gab es damit keine weiterführende Schule mehr im Ort.

Demografischer Wandel und fehlendes Marketing

Zum Aus der Schule haben laut Haack mehrere Faktoren beigetragen: demografischer Wandel, ein ständiger Wechsel der Schulleitung und das damit verbundene fehlende Marketing in einem System der freien Schulwahl.

ZITAT Wir haben letztlich auch einfach Pech gehabt, weil die von der damaligen Landesregierung beschlossenen Grenzwerte für Schülerzahlen, die man nicht unterschreiten durfte, wenig später aufgehoben wurden, wir aber genau in dem Zeitfenster die Zahlen nicht erreicht haben. Volker Haack, Bürgermeister Krempe

Die Schenefelder Gemeinschaftsschule stand damals vor dem gleichen Problem, konnten sich aber noch zwei Jahre retten. „Die Schule gibt es heute noch, weil die Schülerzahl mittlerweile keine so große Rolle mehr spielt“, erklärt der Bürgermeister.

Kremper Kinder fehlen den Vereinen

Für die Stadt sei die Schließung ein herber Verlust, der besonders im Bereich der Freizeitangebote spürbar sei. Weil die Kinder nun die Gemeinschaftsschulen in Horst und Glückstadt besuchen, nutzen sie die Nachmittagsangebote der Schulen. „Die Kinder sind erst relativ spät zuhause und haben dann keine Zeit mehr für Freizeitaktivitäten hier vor Ort.“ Vor allem der TuS Krempe und das Freibad der Stadt bekämen das zu spüren.

Die Marschenstadt hat sich trotzdem erholt und neu sortiert.

ZITAT Die Freizeitaktivitäten sind weniger geworden, aber dass Krempe deshalb nun eine Geisterstadt geworden ist, kann man nicht behaupten. Wir haben eine Nachnutzung der Gebäude in den letzten sieben Jahren gut hinbekommen. Volker Haack, Bürgermeister

Mittlerweile sind die Gebäude bis unter das Dach voll, es gebe mehr Anfragen als Räume. Haack: „Wir hatten befürchtet, dass bis auf die Grundschule alles leer steht und verfällt, weil wir nicht das Geld haben, alles umzubauen und nachzunutzen.“

Viele Einrichtungen auf Schulareal untergekommen

Auf dem Schulareal sind mittlerweile neben den Grundschulklassen außerdem das Büro des Förderzentrums Süd-West, die Stadtbücherei, Fitnessräume des TuS Krempe und die Kita Birkennest zu finden. Das Ahsbahs-Stift nutzt das alte Realschulgebäude für eine Tagespflege sowie eine Wohngemeinschaft für Senioren, und im zweiten Stock haben zwei Ärzte ihre Praxisräume.

Schulgebäude ans Amt Krempermarsch verkauft

Das ursprüngliche Schulgebäude von 1902 hat der Schulverband an das Amt Krempermarsch verkauft. Dort entstanden Wohnungen unter anderem für Asylbewerber und Flüchtlinge.

Statt Geisterstadt hat sich der Schulstandort nach dem Aus der Gemeinschaftsschule zum Zentrum der Marschenstadt entwickelt. Und in den Corona-Zeiten habe die Schließung sogar etwas Gutes: Die Grundschule profitiere von dem großzügigen Raumangebot, weil genügend Ausweichmöglichkeiten wie unterschiedliche Schulhöfe geschaffen werden können.

Steigende Schülerzahlen

Die Schülerzahlen steigen wieder, alle Jahrgänge der Grundschule sind mittlerweile zweizügig. Trotzdem hat Haack mit der weiterführenden Schule abgeschlossen: „Der Zug ist abgefahren. Zum einen gehen immer mehr Kinder aufs Gymnasium. Zum anderen fehlen der Stadt Neubaugebiete, wo sich Familien niederlassen können. Und Platz haben wir jetzt auch nicht mehr, weil alles anders genutzt wird. Neu bauen ist keine Option.“