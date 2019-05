Event mit Flohmarkt und Musik in Itzehoe : Showtreff in Edendorf

Flohmarkt, Spaß für Kinder, Live-Musik und reichlich Verpflegung: Der Showtreff findet Sonntag wieder in Itzehoe-Edendorf statt.

von nr

09. Mai 2019, 13:34 Uhr

Itzehoe | Er lockt in jedem Jahr tausende Besucher am Sonntag nach Edendorf: Bereits zum 24. Mal lädt Veranstalter Peter Wischmann am 12. Mai zum Showtreff ein. Verbunden ist er erneut mit einem verkaufsoffenen Sonntag, an dem sich zahlreiche Gewerbetreibende des Stadtteils beteiligen. Von 12 bis 17 Uhr bietet der Showtreff Unterhaltung mit verschiedenen Attraktionen und die Möglichkeit zum Bummeln.

Das Highlight bildet wie in den Vorjahren der große Flohmarkt in der ganztags gesperrten Lise-Meitner-Straße sowie auf den angrenzenden Freiflächen. Händler und Privatanbieter laden dort zum Feilschen ein. Im Wendehammer beim Autohaus Harders & Reimers erwartet die kleinen Besucher ein „Kids-Park“ mit Hüpfburg, die Erwachsenen Live-Musik mit der Oldie-Band Wonderland.

Hinzu kommt ein breites kulinarisches Angebot. In den Musikpausen knattern zudem die Motoren der Alttraktorenfreunde. Auch das Gelände beim Hagebaumarkt wird nach einigen Jahren Pause wieder belebt, unter anderem mit Food-Trucks.