Cheerleader laden ein : Shownight der Kremper Panthers

Mit einer Veranstaltung wollen die Cheerleader eine Reise zum Wettbewerb in den USA finanzieren.

von Carsten Wittmaack

13. September 2018, 13:41 Uhr

Die Kremper Cheerleader der Panthers laden morgen zur Benefiz-Shownight mit vielen Sportlern aus bekannten Vereinen ein. Der bunte Abend beginnt um 19.30 Uhr in der großen Kremper Sporthalle, Einlass ab 19 Uhr. Die Besucher unterstützen mit dem Erwerb einer Eintrittskarte die kostspielige Reise der Cheerleader zu den „Worlds“ in den USA in 2019. Neben sportlichen Highlights erwartet die Zuschauer eine Tombola, eine Cocktailbar, eine Grillstation und verschiedene kleinere Leckereien.



>Tickets über info@panthers-krempe.de