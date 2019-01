Einstimmiges Votum in Kleve : Shantychor bestätigt Vorsitzenden

Hans Otto Sönnichsen bleibt in Amt und Würden.

von shz.de

30. Januar 2019, 14:30 Uhr

Alter und neuer Vereinssprecher des Shantychores „Die Nordlichter“ in Kleve ist Hans Otto Sönnichsen. Der Chorleiter wurde auf der Hauptversammlung im Vereinslokal Klever Hof erneut einstimmig in seinem Amt bestätigt. Die Wahl leitete der stellvertretende Vereinssprecher Frank Passauer.

Zur Jahresversammlung hatte Sönnichsen 25 von 31 Sängern sowie zwei Ehrenmitglieder begrüßt. Nach einem gemeinsamen Essen waren die Regularien mit den Jahresberichten des Chorleiters, des Kassenführers und der Rechnungsprüfer schnell erledigt. Dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Schon jetzt weisen die „Nordlichter“ auf einen Konzertnachmittag mit Kaffee und Kuchen am 23. März um 15 Uhr im Klever Hof hin. Dann tritt der Shantychor gemeinsam mit dem Shantychor Lägerdorf auf. Im Eintrittspreis von 15 Euro im Vorverkauf – oder 17 Euro an der Tageskasse– sind die Kosten für Kaffee und Kuchen enthalten.

Weitere Termine: Vom 3. bis 5. Mai unternehmen die „Nordlichter“ eine Wochenendreise nach Wittenberge/Brandenburg. Am 4. Mai nimmt der Klever Chor an einem Shantyfestival des Shantychores „De Butendieker“ im dortigen Kur- und Festspielhaus teil. Und am 5. Februar treffen sich die „Nordlichter“ um 19 Uhr in ihrem Vereinslokal zu einem Fotoshooting für aktuelle Gruppenfotos.