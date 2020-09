Serientäter brechen Automaten auf

von Grischa Malchow

28. September 2020, 17:58 Uhr

Itzehoe/Heide | Zwischen Donnerstag, 24. September, und Montag, 28. September, nutzten Diebe in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen jeweils den Schutz der Dunkelheit, um Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen der Taten.

In Itzehoe am Kamper Weg nahmen die Täter für ihr Vorhaben extra eine Straßenlaterne vom Stromnetz. In Horst geriet der Verkaufsautomat bei der Bäckerei in der Bahnhofstraße ins Visier der Diebe und in Windbergen im Kreis Dithmarschen war es der Automat in der Wodansberger Straße.

Das Vorgehen der Automatenknacker war immer identisch. Vermutlich mit der Hilfe eines Trennschleifers zerstörten sie den Schließmechanismus und öffneten die Geräte. Die Diebe räumten die Automaten komplett aus. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

„Es gibt keine Hinweise auf die Täter. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich daher mit der Polizei in Heide und in Itzehoe in Verbindung setzen“, sagt Polizeisprecher Jochen Zimmermann.



>Hinweise nimmt die Polizei in Heide unter 0481/940 und in Itzehoe unter 04821/6020 entgegen.