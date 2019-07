Polnische Partnerschaft : Sepopol zu Gast in Lägerdorf

20 Schüler und vier Lehrer aus polnischer Partnergemeinde nehmen am Jugendaustausch teil und sind derzeit in Lägerdorf.

von Ludger Hinz

16. Juli 2019, 15:50 Uhr

Lägerdorf | Sie haben eine Menge vor, wollen die Umgebung und Teile Schleswig-Holstein kennen lernen und darüber hinaus Kontakte zu ihren Gastgebern knüpfen: Noch bis Ende der Woche hat Lägerdorf acht Tage lang Besuch aus Polen.

Im diesjährigen Jugendaustausch, bereits im 21. Jahr ausgerichtet und vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk in Potsdam gefördert, sind 20 Kinder aus der Schule der Partnergemeinde Sepopol sowie vier Betreuer und zwei Busfahrer nach Lägerdorf gekommen. „Hier erwartet sie ein aufregendes und vielfältiges Programm“, kündigt Gemeindevertreter Ingolf Streich an, der das Programm erstmals mit seiner Familie organisierte.

Neben einer Fahrt nach Friedrichskoog zur Seehundstation stehen auch eine Besichtigung des Holcim-Werkes, ein Besuch im Hansapark, ein Ausflug zum Elmshorner Industriemuseum und ein Feuerwehr-Aktionstag auf dem Programm. Auch 16 hiesige Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren nehmen teil“, freut sich Streich. Sie können kostenlos von morgens bis abends dabei sein und müssen nur den Besuch im Hansapark bezahlen, alles andere ist für sie bei dem Besuchsprogramm kostenfrei.

15 Stunden dauerte die Anreise im Bus nach Lägerdorf. Begleitet werden die Schüler von den Lehrerinnen Elzbieta Piorun (Deutsch), Katarzyna Gawerska (Mathe) und Agnieszka Szyndler (Geografie) sowie Sportlehrer Witold Sredzinski. Untergebracht sind die Gäste in Klassenräumen der Schule, die in Schlafräume umfunktioniert wurden. 15 Helfer stehen für die Versorgung der Gäste parat. Und, so Streich: „Aus dem Dorf gibt es viele Kuchen- und Salatspenden.“

An der offiziellen Begrüßung in der Schule nahmen Mitglieder der Gemeindevertretung sowie der neue Schulleiter Jan Niemann teil. Auch die Initiatorin der Begegnung, die ehemalige Bürgervorsteherin Ina-Maria Kunkelmoor, stattete der Veranstaltung einen Besuch ab. Bürgermeister Jürgen Tiedemann sagte in seiner Begrüßung: „Wir freuen uns sehr, dass die Jugendlichen in diesem Jahr wieder da sind. Im Rahmen der Globalisierung hat der Austausch schon viele Freundschaften und weitere Kontakte ergeben.“ Lägerdorf, so Tiedemann weiter, sei dadurch „schon zu einer polnischen Hochburg geworden.“ Was manches erleichtert: Der 16-jährige David Laszcz beispielsweise, der in der Gemeinde lebt und auch in der Feuerwehr ist, hat beim Dolmetschen geholfen.

Der Bürgermeister dankte dem Helfer-Team für sein Engagement sowie Lena Sophie Jörck aus der Amtsverwaltung Breitenburg für die Bearbeitung der Fördermittelanträge. Michael Göttsche organisierte Tickets, Fahrten und Freizeitaktivitäten. Der Lägerdorfer Shantychor brachte ein Ständchen, während in der Halle Ballspiele statt fanden. Susanne Hastigsputh und Sabine Scharlemann vom Frauen- Stammtisch verteilten an die Jugendlichen ein kleines Taschengeld, das aus einer Spendensammlung hervor gegangen ist.

Die Gäste fühlen sich in Lägerdorf wohl. Lehrerin Elzbieta Piorun sagte: „Es ist sehr schön hier und es gibt ein interessantes Besuchsprogramm.“ Vor allem beeindruckte sie beim Konzert vom Shantychor: „Die Überraschung war ein polnisches Volkslied, das wir auch mitsingen konnten.“ Schade fand sie es nur, dass es fürs Freibad so kalt war.

Zwei Jugendliche, die schon einmal dabei waren, sind Oliwia Wziatek (16) und Piotr Szyndler (14). „Wir verständigen uns auf Englisch und lernen auch ein bisschen Deutsch“, so Piotr Szyndler. „Alle sind sehr freundlich. Die Kennenlernspiele waren spannend, und das gemeinsame Kochen machte Spaß“, ergänzte Oliwia Wziatek. „Ich bin gespannt auf den Besuch im Hansapark“, sagte der 14-Jährige, „so etwas gibt es in Polen nicht.“