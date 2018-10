Seminare gegen Stress

von Volker Mehmel

02. Oktober 2018, 12:38 Uhr

Am Mittwoch, 24. Oktober, findet ein weiterer Qi-Gong-Kurs mit sieben Abenden von 18.15 bis 19.15 Uhr für eine Gebühr von 45 Euro (VHS-Mitglieder 42 Euro) statt. Ein Seminar für Mentales Stressmanagement findet am Sonnabend, 24. November, von 10 bis 14 Uhr statt. Die Gebühr beträgt dafür 25 Euro (VHS-Mitglieder 22 Euro). Alle Kurse finden in der Schulbücherei der Wolfgang-Ratke-Schule (Nebengebäude) statt.



> Anmeldungen bei Dozent Björn Ausborm, 04852/204521.