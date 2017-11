Wilsteraner Fahrradgruppe : Seit acht Jahren auf Erfolgskurs

vergrößern 1 von 3 Foto: sh:z 1 von 3

von Volker Mehmel

erstellt am 25.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Wenn die Krautsand-Tour wegen schlechten Wetters nicht ins Wasser gefallen wäre, hätte man der Fahrradgruppe um Otto Andresen den Steinburger Sieg beim Stadtradel-Wettbewerb im Sommer nicht mehr nehmen können. So landeten die 35 Radfahrer der Gruppe „Aktiv im Alter“ mit genau 10 004 gestrampelten Kilometern denkbar knapp hinter dem Itzehoer Sophie-Scholl-Gymnasium. Stolz sind die Radfahrer trotzdem, versichert Otto Andresen. Immerhin konnten sie bei der Umweltaktion rein rechnerisch fast eineinhalb Tonnen Kohlendioxid einsparen.

Auch unabhängig von dem Wettbewerb, bei dem die individuellen Leistungen möglichst vieler Akteure einer Gruppe erfasst wurden, kann sich das in diesem Jahr abgespulte Programm der Radfahrergruppe sehen lassen. Jeden Freitag um 9 Uhr startet Otto Andresen mit seiner Gruppe zu einer rund dreistündigen Radtour. Den Plan hat der 81-Jährige zuvor akkurat ausgearbeitet. Zumeist gibt es unterwegs irgendwo eine Kaffeepause. Otto Andresen hat in der Region inzwischen zwölf feste Anlaufpunkte ausfindig gemacht, die abwechselnd angesteuert werden. Ohnehin kennt er die Wilstermarsch und die angrenzende Region inzwischen wie seine Westentasche. „Ich kenne inzwischen wirklich schon jeden Bauern“, sagt er.

Die weiteste Tour ging über 60 Kilometer immer am Nord-Ostsee-Kanal entlang. „Wir wollen aber keine Kilometer abreißen, sondern gemütlich und gesellig unterwegs sein“, nennt Andresen die Devise. Vor acht Jahren startete seine Fahrradgruppe das erste Mal. Inzwischen ist sie zur Institution geworden und zieht auch Teilnehmer aus einem weiteren Umkreis an. „Wir sind fast alle über 70“, beschreibt Andresen die Altersstruktur. Es kämen aber immer neue Teilnehmer hinzu.

Insgesamt 571 Mitstreiter registrierte Otto Andresen bei in diesem Jahr genau 47 Touren. Gefahren wird bei fast jedem Wetter. Der Tourenleiter führt genau Buch über Teilnehmer und die jeweiligen Witterungsverhältnisse. Unterm Strich stehen allein für dieses Jahr 1587 gemeinsam gefahrene Kilometer. „Jetzt geht es erst einmal in die Winterpause. Im März starten wir dann wieder.“

Die Zeit bis dahin wird aber durch regelmäßige Treffen überbrückt. Am 8. Dezember treffen sich die Teilnehmer zur Abschlussrunde mit Bockwurst in der Mühle. Anmeldungen nimmt Otto Andresen unter 04823/8038 entgegen. Im Januar ist dann Erbsensuppe bei Schober (Neue Börse) geplant. Mit besserem Wetter starten dann wieder die Freitagstouren. Dabei kann dann auch Otto Andresen seine eigene Lebensleistung noch weiter verbessern. Vor 15 Jahren, so berichtet er, habe er sich ein Fahrrad gekauft. Seitdem hat er es auf rund 84 000 Kilometer gebracht. Auf zwei Rädern hat der Wilsteraner damit schon mehr als zweimal den Erdball umrundet.