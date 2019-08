Betriebsjubiläum in Kellinghusen : Seit 50 Jahren Herrin der Zahlen

Seit 50 Jahren arbeitet Heike Nilsson (73) beim Hagebaucentrum Dethlefsen in Kellinghusen.

von Gisela Tietje-Räther

27. August 2019, 13:58 Uhr

KELLINGHUSEN | Ihr goldenes Arbeitsjubiläum in der Firma Hagebaucentrum Dethlefsen feiert Heike Nilsson. Seit 50 Jahren sorgt die gebürtige Bad Bramstedterin für exakte Gehaltsabrechnungen und eine penibel geführte Finanz- und Bilanzbuchhaltung.

Karriere begann 1969 als kaufmännische Angestellte

Ihre Berufskarriere im Baustoffhandel Dethlefsen startete sie 1969 als kaufmännische Angestellte am Standort in der Fehrsstraße. Aufgrund einer Vakanz wechselte sie in Buchhaltung und und erlebte dort einen enormen Wandel mit. „Früher haben wir Überweisungen mit dem Stift ausgefüllt und Journale per Hand geführt“, weiß Nilsson. Angesichts der um ein Vielfaches gewachsenen Mitarbeiterzahl sorge der elektronische Fortschritt aber auch in ihrem Bereich große Erleichterungen. Mit drei Generationen des Familienunternehmens arbeitete sie im Lauf der Zeit zusammen. Zwei davon, Senior Andreas Dethlefsen sowie die aktuelle Unternehmensleitung mit Martin und Merle Dethlefsen, gratulierten der Mitarbeiterin zur langen Firmenzugehörigkeit und wünschten sich weitere Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit.

Mir macht die Arbeit immer noch Freude Heike Nilsson, Jubilarin

Auf die tägliche Radtour von ihrem Wohnort Wrist zum Halbtagsjob wolle die fitte 73-Jährige noch lange nicht verzichten. Die Welt der Zahlen hinter sich lässt die Jubilarin bei der Gartenarbeit sowie auf Reisen in ferne Länder.