Brunsbüttel : Seglervereinigung Brunsbüttel baut neues Vereinshaus am Alten Hafen

Richtfest für das Mehrzweckgebäude ist im September geplant. Die SVB erhält finanzielle Zuschüsse für den 850.000 Euro teuren Bau

von Ralf Pöschus

14. Mai 2020, 12:27 Uhr

Brunsbüttel | Die Mitglieder der Seglervereinigung Brunsbüttel (SVB) sind dabei, sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen: ein neues Vereinsgebäude, das zeitgemäß und sicher vor Überflutung ist.

Ohne die Corona-Pandemie hätte jetzt das Richtfest stattgefunden. Die Einweihung ist im September geplant.

Baukosten in Höhe von rund 850.000 Euro zu stemmen, ist für die SVB ein Kraftakt, in den vergangenen Jahren floss viel Geld in die Erneuerung der Steganlagen.

Fördergelder in Höhe von 140.000 Euro

Erleichtert wird das Projekt durch einen Zuschuss des Landes, des Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Förderung ländlicher Regionen, der Aktivregion Dithmarschen sowie des Landessportverbands – insgesamt rund 140.000 Euro.

Ein Kredit, Spenden und Eigenmittel flossen ebenfalls in die Finanzierung des Bauvorhabens am Alten Hafen.

Fördergelder gab es, weil das neue Mehrzweckgebäude regenerativ betrieben wird mit CO2-neutraler Energieversorgung des Hafenbetriebes.

Barrierefreiheit und geringe Energiekosten

Hauptziele sind dabei die Steigerung der Attraktivität und Sicherheit der Hafeninfrastruktur durch moderne Sanitäreinrichtungen, Barrierefreiheit und kürzere Wege und vor allem Minimierung der Energiekosten. Beheizt wird das Gebäude mittels einer Luft-/Wärmepumpe.

Die Stromversorgung wird zukünftig durch eine Photovoltaikanlage und einen Stromspeicher optimal ergänzt.

Umweltfreundliche Stromversorgung

Die Stromversorgung der Boote, die Beleuchtung des Hafens und der Betrieb der sanitären Anlagen soll auf diese Weise besonders umweltfreundlich und klimaschonend erfolgen.

Insgesamt ca. 250 Quadratmeter überflutungssichere Nutzfläche stehen nach Fertigstellung hoch über dem Jugendbootsschuppen zur Verfügung.

„Allein die Fläche für Ausbildung und Versammlung verdoppelt sich zu den aktuellen Räumlichkeiten“, erklärt Pressesprecher Stefan Fiege.

„Es entstehen Umkleideräume für die Jugendausbildung, die zur Zeit nicht vorhanden sind, sowie sanitäre Anlagen und Duschen direkt am Hafen.“

Büro mit Blick auf den Hafen

Auch der Hafenmeister der Seglervereinigung bekommt nun ein den Hafen überblickendes Büro. Ein Treppenlift sichert den Zugang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Der Neubau löst das in den 1960er Jahren errichtete Vereinsheim ab, das in der Vergangenheit immer wieder durch Überflutungen in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Und die sanitären Anlagen befanden sich in einem Gebäude hinter dem Deich, das aus den 1930 Jahren stammte.

Kein Wunder, dass Stefan Fiege sagt:

Zitat: „Mit dem neuen Mehrzweckgebäude beginnt für die SVB eine neue Epoche.“

Die Planung des Projekts hat die Brunsbütteler Architektin E. Okkens-Böse übernommen.

Außer dem Neubau will die Seglervereinigung noch einen Stellplatz für Wohnmobile auf ihrem Gelände am Alten Hafen realisieren.

Im B-Plan der Stadt ist dieser bereits ausgewiesen, die Ratsversammlung muss aber noch ihre abschließende Entscheidung fällen.