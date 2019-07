Insel Rhinplate : Segelboot auf der Elbe vor Glückstadt havariert

Schiff läuft nach Motorschaden auf Grund. Feuerwehr holt Frau von Bord.

von Christine Reimers

25. Juli 2019, 14:10 Uhr

Glückstadt | Auf der Elbe ist gestern Mittag in Höhe der Rhinplate Süd ein Segelboot havariert. Das 8,50 Meter lange und zwei Meter breite Schiff hatte einen Motorschaden. Infolgedessen trieben Boot und Besatzung beim Funkturm auf ein Stack. Um 12.20 Uhr lief daraufhin ein Alarm für die Glückstädter Feuerwehr auf. Mit ihrem Kleinboot eilten Feuerwehrleute dem Havaristen zu Hilfe. Doch diese Hilfe war vor Ort zum Scheitern verurteilt. „Das Boot hängt am Stack fest und lässt sich wegen des ablaufenden Wasser nicht in den Strom zurückziehen“, berichtete Glückstadts stellvertretender Wehrführer Sven Tießen. Entsprechend beschränkte sich der Einsatz darauf, die Ehefrau des Schiffseigners an Bord zu nehmen. Sie wurde in den Glückstädter Hafen gebracht. Der Ehemann blieb an Bord des Segelbootes. Gestern Abend wollten Feuerwehr und Wasserschutzpolizei dann noch einmal kurz vor Hochwasser zur Einsatzstelle hinausfahren.