Kollision : Seeunfall mit Motorschiff in Brunsbüttel

Es kam glücklicherweise nur zu geringen Materialschäden.

von shz.de

27. September 2018, 08:21 Uhr

Im Alten Vorhafen von Brunsbüttel ist in der Nacht zu Donnerstag ein Schiff mit einem Dalben (Befestigungpfahl auf dem Hafengrund) kollidiert. Die entstandenen Schäden seien nur gering, berichtet die Polizei.

Um 1.25 Uhr sei das Motorschiff „Rocamar“, das unter er Flagge von Luxemburg fährt, von der Elbe kommend in den Alten Vorhafen von Brunsbüttel eingelaufen. Eine Steuerfehler habe dazu geführt, dass das Schiff auf den Dalben an Mole II aufprallte. Es kam lediglich zu Farbabsplitterungen am Vorschiff, die „Rocamar“ konnte weiterfahren.

