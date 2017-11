Bei Brunsbüttel : Seeunfall auf dem Nord-Ostsee-Kanal – Frachter kracht in Böschung

von Tobias Fligge

erstellt am 07.Nov.2017 | 00:00 Uhr

Brunsbüttel | Das ging glimpflich aus: In der Nacht zu Dienstag ist auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel der Frachter „RMS Ruhrort“ in die Böschung gefahren. Er konnte sich aber aus eigener Kraft befreien und seinen Weg zunächst fortsetzen, teilte Sprecherin Merle Neufeld von der Polizeidirektion Itzehoe am Dienstag mit.

Demnach verlor der 3. Offizier des unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrenden, 81,69 Meter langen Motorschiffs, um 2 Uhr die Kontrolle über das Ruder. Das Schiff driftete auf Höhe des Kanalkilometers 36,2 nach Backbord in Richtung der südlichen Kanalböschung. Um die Kollision mit der Böschung zu verhindern, habe der Offizier sofort die Geschwindigkeit reduziert und das Ruder hart steuerbord gelegt.

Zwar gelang das Manöver, aber das Schiff geriet somit auf Kollisionskurs mit der Nordböschung. Die Crew konnte weder erneut die Richtung ändern noch abbremsen. Die „RMS Ruhrort“ stieß mit der Böschung zusammen. Um 2.20 Uhr gelang es der Crew laut Polizei, das Schiff aus eigener Kraft zu befreien und die Reise fortzusetzen. Der mit Holz beladene Frachter befand sich auf dem Weg von Rostock nach Rochefort. Die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft habe ein Weiterfahrverbot bis zur Bestätigung der Papiere angeordnet, gestattete jedoch die Verlegung nach Brunsbüttel. „Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Wasserschutzpolizeirevier Brunsbüttel übernommen“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?