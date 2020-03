Klinikum Itzehoe : Seelsorgerin Waltraud Ebert geht nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand

Die fast 80-Jährige bot ehrenamtlich vielen Menschen Hilfe in schweren Stunden. Am 8. März wird sie in der St.-Ansgar-Kirche offiziell verabschiedet.

von Michael Althaus

03. März 2020, 14:24 Uhr

Itzehoe | Sie hat Trauernde getröstet und Kranke aufgemuntert – mehr als 30 Jahre lang war Waltraud Ebert von der katholischen Gemeinde Seelsorgerin im Klinikum Itzehoe. Nun will die Ehrenamtlerin, die Ende April 80 Jahre alt wird, in den „Ruhestand“ gehen. In der Sonntagsmesse am 8. März, 11 Uhr, wird sie in der katholischen St.-Ansgar-Kirche offiziell verabschiedet.

Als die gebürtige Düsseldorferin 1968 heiratete und eine Familie gründete, gab sie ihren Beruf als Exportmanagerin auf. Sie engagierte sich im Kirchenvorstand und im Pfarrgemeinderat. Dann wurde jemand für die Krankenhausseelsorge gesucht. Ebert begann, einen Tag in der Woche ins Klinikum zu gehen. Doch die Ehrenamtlerin merkte schnell, dass sie die Patienten intensiver begleiten wollte. „Aus dem einen Tag wurde immer mehr, so dass ich am Schluss fast täglich da war.“ Teils machte sie auch am Wochenende Besuche, brachte den Kranken die Kommunion ans Bett und feierte Gottesdienste im Andachtsraum des Klinikums.

„In all den Jahren gab es viele Fälle, die mich sehr ergriffen haben“, erzählt sie. Da war eine Frau, die als Kind vergewaltigt wurde und im Alter von über 50 Jahren psychische Probleme bekam. Da war eine junge Mutter, die ihr totgeborenes Kind auf dem Arm hielt. Und da war die alte Dame, die mit ansehen musste, wie ihre Tochter starb. Oft stand Ebert vor einer Zimmertür und betete: „Lieber Gott, lass mir etwas einfallen.“ Am Bett der Patienten seien ihr dann tatsächlich immer die richtigen Wort über die Lippen gekommen. „Irgendwie hat es immer gepasst.“

Um ihre Erfahrungen zu verarbeiten, schüttete Ebert manchmal ihrem Mann ihr Herz aus. Namen nannte sie wegen der Schweigepflicht nie. Trotz des Leids, das sie erlebte, hat ihr die Arbeit immer Freude gemacht. „Die Gespräche mit den Patienten waren für mich außerordentlich wertvoll.“

Die Seelsorgerin arbeitete im Team mit Pastor Paul Kah von der evangelischen Kirche und den „Grünen Damen und Herren“ vom Besuchsdienst. Als Kah im Januar in den Ruhestand verabschiedet wurde, sah die Oma von acht Enkeln und einem Urenkel auch für sich den Zeitpunkt gekommen. Schließlich hatte sie fast zur selben Zeit wie der Pastor angefangen.

Kahs Nachfolge hat inzwischen Pastorin Mona Rieg übernommen. Für die katholische Gemeinde geht Diakon Jürgen Masuch einmal in der Woche ins Klinikum. Ehrenamtliche Verstärkung ist willkommen.