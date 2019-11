SCI-Gala: Karten für Generalprobe

Itzehoe | Die Tickets sind schon lange weg: Die erste Sportgala des Sport-Club Itzehoe am Sonnabend, 9. November ab 17 Uhr im Sportzentrum am Lehmwohld, ist ausverkauft. Dennoch gibt es eine Chance für Interessierte: Noch sind Karten zu haben für die Generalprobe, die am selben Tag von 11.30 bis 15 Uhr stattfindet.

Mehr als 700 Aktive sind beteiligt. „Jede Abteilung präsentiert sich auf eine wunderbare Art und Weise“, sagt SCI-Sportlehrerin und Organisatorin Iris Andrea Geister. „Not alone – im Verein bist du nicht allein“ nennt sie das Motto der Gala. Diese solle das Miteinander verdeutlichen, das sie auch bei den Vorbereitungen mit vielen Kontakten in die Abteilungen gespürt hat: „Es gibt ganz viel Zusammengehörigkeit auch in diesem großen Verein.“ Zudem könne man „tollen Sport“ machen – all das soll die Gala zeigen.



>Karten für die Generalprobe (2,50 Euro) im Park-Fitness-Center, Beethovenstraße 2.