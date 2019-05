SCI-Debütant Chanlarov boxt sich zum Sieg

von Reiner Stöter

21. Mai 2019, 12:04 Uhr

Itzehoe | Sieg und Niederlage für zwei Box-Debütanten des SC Itzehoe. Annika Soukop und Narek Chanlarov waren in Flensburg zum ersten Mal in den Ring gestiegen. Während Soukop ihren Kampf verlor, gewann Chanlarov souverän.

Annika Soukop traf gleich zu Anfang der Veranstaltung im Weltergewicht auf die Lokalmatadorin Sonach Maria Sawo von der DGF Flensburg. Die Nachwuchsboxerin des SCI zeigte einen beherzten Kampf, der zwar absolut ausgeglichen verlaufen war, von den Kampfrichtern jedoch knapp für die Flensburgerin gewertet wurde.

Narek Chanlarov ließ seinem Hamburger Gegner Shkelaim Syla vom TH Eilbek im Junioren-Leichtgewicht dagegen keine Chance. Der Itzehoer war in allen Runden überlegen, so dass er am Ende die Nase klar nach Punkten vorn hatte.