Nach Randale : Schwimmmeister findet verschwundenen Briefkasten

Vor zwei Wochen war er spurlos verschwunden: der Brieflasten am Norderfleth in Glückstadt. Jetzt ist er im Gewässer Holtenborn wieder aufgetaucht.

von shz.de

22. November 2018, 16:08 Uhr

Der vor knapp zwei Wochen von der Hauswand eines Gebäudes am Norderfleth verschwundene Briefkasten der Deutschen Post ist im wahrsten Sinne des Wortes wieder aufgetaucht. Der frühere Schwimmmeister des Fortuna-Bades, Alfred Willms, hat ihn gefunden.

Willms war gestern mit seinem Hund Harald kurz vor Mittag auf der Liegewiese des Fortuna-Bades unterwegs und schaute dabei auch zum parallel verlaufenden Holtenborn. Das innerstädtische Gewässer führt derzeit wenig Wasser.

Willms erblickte in dem trüben Wasser nicht nur zwei im Freibad verschwundene Papierkörbe, sondern auf der anderen Uferseite auch noch einen gelben Gegenstand. „Der Postkasten guckte komplett heraus“, sagt er. „Ich dachte mir gleich, das ist bestimmt der Kasten, der am Haus am Fleth gehangen hat.“

Alfred Willms rief sofort die Polizei an und versuchte dann den Kasten herauszuholen. Hilfe bekam er von Manfred Bratzke und Gerd Blunck vom Kommunalen Service der Stadtwerke Glückstadt. Sie waren von der Polizei zur Hilfe gerufen worden. „Der Briefkasten ist vorne eingeschlagen worden. Post war keine mehr drin“, sagt Willms. Die Polizei fand nur noch eine Postkarte.

Nach Angaben der Beamten besteht kein Zweifel, dass es sich bei der Fundsache um den am Fleth 42 verschwundenen Briefkasten handelt. Dieser ist von Unbekannten mit Gewalt von der Hauswand gerissen, in Fundortnähe aufgebrochen und ins Wasser geworfen worden. Über Art und Umfang der möglichen Beute in Form von Briefen gibt es noch keine Hinweise.