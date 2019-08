Seepferdchen-Prüfung abgelegt : Schwimmen gelernt in Horst und Lägerdorf

Kinder und auch Erwachsene nahmen an zwei Basis-Schwimmkursen teil, um sich sicherer im Wasser zu bewegen.

28. August 2019, 15:16 Uhr

Horst/Lägerdorf | 25 Meter schwimmen, einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser holen und vom Ein-Meter-Brett springen – das sind die Herausforderungen, denen sich Schwimmanfänger stellen müssen, um das Seepferdchen-Abzeichen zu bekommen. In diesem Sommer schafften dies mehr als 60 Kinder und Erwachsene in der Schwimmschule Anne Müller, die im Horster Freibad ihre Kurse gab.

Auch Flüchtlingsfrauen dabei

„Mitgemacht haben knapp 70 Teilnehmer, und nur sechs haben es nicht geschafft“, sagte Müller. „Eine sehr gute Quote.“ Mit dabei waren auch wieder einige Kinder aus Flüchtlingsfamilien und zum ersten Mal auch sechs Flüchtlingsfrauen, die sich ins Wasser wagten, um schwimmen zu lernen.

„Das finde ich besonders toll, denn bisher hatten wir nur die Kinder dabei“, sagte Marion Pagel, ehrenamtliche Flüchtlingsbeauftragte des Amtes Horst-Herzhorn. Insgesamt 1500 Euro erhielt die Horster Flüchtlingshilfe von der Sparkasse Westholstein, der Bürgerstiftung der Volksbank Pinneberg-Elmshorn und der Gleichstellungsbeauftragten des Amtes Horst-Herzhorn.

Kinder mit großem Eifer dabei

Auch in Lägerdorf bietet Anne Müller Schwimmkurse an. Dort haben 358 Jungen und Mädchen gelernt, sich richtig im Wasser zu bewegen. „Die Kinder haben sich immer auf den Schwimmkurs gefreut und waren mit großem Eifer dabei, auch wenn das Wetter, gerade zu Beginn des Kurs, nicht immer so einladend dazu war“, erzählt die Schwimmlehrerin.

Der Förderverein des Lägerdorfer Freibads ads und die Firma Holcim unterstützten die Schwimmkurse für Kinder.