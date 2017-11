Unfall in St. Margarethen : Schwertransport verunglückt: B431 nach über 30 Stunden Bergungsarbeiten wieder frei

vergrößern 1 von 1 Foto: Danfoto 1 von 1

von Sven Raschke

erstellt am 08.Nov.2017 | 11:59 Uhr

Sankt Margarethen | Nach über 30 Stunden Bergungsarbeit ist der Streckenabschnitt der B431, auf der in der Nacht zum Dienstag ein Schwertransporter verunglückte, am Mittwochvormittag wieder freigegeben worden. Der Lkw, der ein 40 Meter langes und etwa 90 Tonnen schweres Mastteil einer Windkraftanlage geladen hatte, war bei St. Margarethen (Kreis Steinburg) in den Straßengraben gekippt, nachdem der Fahrer, so die Polizei, auf die Bankette geraten war. Die schwere Ladung ließ den Transporter überkippen.

Dass die Bergung so ungewöhnlich viel Zeit in Anspruch nahm, lag laut Andreas Weinhardt, Geschäftsführer der Kühl GmbH Elmshorn, die für die Bergung zuständig war, an der schmalen Straße und dem weichen Boden. Zudem hätten die Äste von Bäumen die Benutzung des Krans zum Anheben des Mastteils erschwert.

Videomaterial: Karsten Schroeder

Schnitt: Sven Raschke

