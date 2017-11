Unfall im Kreis Steinburg : Schwertransport verunglückt auf der B431 – Vollsperrung

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Nov.2017 | 08:57 Uhr

St. Margarethen | Ein Schwertransport ist in der Nacht zu Dienstag auf der B431 bei St. Margarethen (Kreis Steinburg) in den Straßengraben gerutscht. Vermutlich habe es einen technischen Defekt gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Der Transport war in Polizeibegleitung unterwegs. Er hatte ein rund 40 Meter langes Bauteil einer Windkraftanlage geladen. Ob Hydrauliköl in den Straßengraben ausgelaufen ist, war zunächst unklar. Die Bergung werde voraussichtlich Stunden dauern, sagte der Polizeisprecher am Morgen. Die Bundesstraße sei so lange voll gesperrt.

