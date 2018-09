Landwirtschaft : Schweres Jahr für Gemüsebauern

Ertrag hat sich bei Sönke Saul aus Engelbrechtsche Wildnis wegen der Hitze halbiert. Dazu kommt der Kampf gegen natürliche Räuber wie die Rot-Spinnen

von shz.de

27. September 2018, 13:59 Uhr

An sein Gemüse kommen nur Wasser, Mineralien, Hummeln, Gärtners Meisterhände und die Kunden seines Hofladens, verspricht Sönke Saul (52) vom gleichnamigen Gemüsehof am Reinfeld. Der Gärtnermeister verkauft seit einigen Jahren nur noch Bio-Produkte, um den niedrigen Großmarktpreisen entgegenzuwirken. Doch in diesem Jahr hat der Gemüsebauer zu kämpfen. Er hatte durch den heißen Sommer nur noch die Hälfte des Ertrages, den er sonst hat.

Besonders betroffen sind die Gurken. „Viele Pflanzen waren von der roten Spinne befallen“, erklärt Sönke Saul. Hierbei handelte es sich um eine Spinnmilbe, die unter anderem auch an Apfel, Birne, Pflaume, Stachelbeere und Johannisbeere Schäden anrichtet. Weil der Einsatz von chemisch-synthetischen Mitteln bei ihm nicht in Frage kommt, hat Saul über den Sommer für seine Gurken-Treibhäuser natürliche Räuber gekauft und auf die Rot-Spinnen angesetzt. Mit einem sehr dürftigen Ergebnis. „Die 15 Grad Celsius als Minimum haben wir locker eingehalten, aber Raubmilben vermehren sich nicht bei Temperaturen von über 34 Grad. Und die wurden in den Treibhäusern wochenlang überschritten“, lautet Sauls Resümee.

Besser sieht es bei den Tomaten aus. Sie stellen neben der Gurke das Hauptprodukt des Betriebes Saul dar und gedeihen auf 1300 Quadratmeter in mehreren Treibhäusern. „Für meine selbst großgezogenen Tomatenpflanzen der Sorte Baylee war das trockene Klima optimal, auch wenn diese für’s Gedeihen etliche Kubikmeter Leitungswasser gebraucht haben. Das ist ja nicht gerade preiswert. Aber weil ich ein Geschmacksprodukt verkaufen möchte, wo nun einmal viel Wasser drin ist, brauche ich auch eine Top-Wasserqualität“, so Saul. Und das Wasser aus dem Rhin würde bei solch warmen Wetter auch schon mal muffeln.

Zudem hat er Freiland-Produkte wie Blumenkohl, Kohlrabi, Spitzkohl, Rote Beete, Zucchini, Kürbis, Kopfsalate und Kartoffeln. Sie wachsen auf dem zwei Hektar großen Acker hinter dem Hof. Die Kartoffeln sind in diesem Jahr gesund und sauber, das ist aber aus Sicht von Sönke Saul und seinen zwei Mitarbeitern auch schon der einzige Vorteil.

Ganz unschuldig an dem um 50 Prozent eingebrochenen Ertrag sei er nicht, räumt der Gärtnermeister ein. Denn als es auf den Äckern immer trockner wurde, hätte er diese mit Wasser aus dem Rhin beregnen können. Hat er aber nicht. Stattdessen war sich der 52-Jährige sicher, dass der Regen bald kommen werde. „Das war schließlich immer so.“ Er erinnert an den Regensommer 2017. „Wir hatten bei den Kartoffeln sehr gute Erträge, konnten diese aber wegen des Matschbodens nur an wenigen Tagen und dann mit einem starken Erdbewachs ernten.“

Auch wenn der Selbstbedienungs-Hofladen fast das ganze Jahr geöffnet ist, reicht der Erlös nicht zum Leben. Deshalb arbeitet Sauls Ehefrau in einem eigenen Beruf. Und Sönke Saul hat sich schon vor Jahren ein zweites Standbein aufgebaut: Im Winterhalbjahr ist er als Außenhandelsvertreter bundesweit unterwegs, um Saatgut sowie Gemüse-Jungpflanzen zu verkaufen. Zudem engagiert sich der dreifache Familienvater ehrenamtlich in der Gemeindevertretung Blomesche Wildnis.

Bis vor zwölf Jahren wurden die Produkte vom Hof Saul über eine namhafte Großhandelskette vertrieben. Schlechte Preise – der Handel zahlte weniger als die Hälfte – und der immense Aufwand führten dann zur Umstellung. „Tomaten mussten alle die gleiche Größe haben, um in den Handel zu gelangen. Das ist bei einer Direktvermarktung über einen Hofladen anders“, sagt Saul. Im Laufe der Jahre habe sich der Hofladen immer weiter entwickelt.

Solange ihm der Beruf Spaß mache, werde es den Hofladen am Reinfeld 4 in der Verlängerung des Lentzenweges geben. Ein Hofnachfolger, der dann in der siebten Generation den Gemüsehof fortführen würde, ist nicht in Sicht“, sagt Sönke Saul. Seine inzwischen erwachsenen drei Kinder hätten andere berufliche Vorstellungen.