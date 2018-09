Zwischen Wilster und Itzehoe : Schwerer Unfall: Schweinetransporter auf der B5 umgekippt

Der Fahrer des Viehtransporters musste noch am Unfallort reanimiert werden. Die Bundesstraße ist voll gesperrt.

von Volker Mehmel

25. September 2018, 17:30 Uhr

Auf der B5 ist am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei Landrecht (Kreis Steinburg) ein Viehtransporter verunglückt. Die Polizei geht von einem gesundheitlichen Problem des Fahrers aus. Der mit Schweinen beladene Sattelzug war auf der B5 zwischen Wilster und Itzehoe plötzlich langsamer geworden und dann in den Graben gerutscht. Der Fahrer musste noch am Unfallort reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersthelfer hatten sich um den Mann gekümmert. Einer von ihnen, so die Bitte der Polizei, soll sich als möglicher Zeuge auf der Dienststelle Wilster melden.

Mehr als 50 Feuerwehrleute trieben derweil auf einem Acker herumlaufende Tiere zusammen und halfen beim Umladen der Schweine in einen herbeigerufenen Tiertransporter. Einige Tiere waren auch schon verendet.

Die B5 musste für mehrere Stunden wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Wie lange der Einsatz dauern wird, steht noch nicht fest. Im Feierabendverkehr kam es vor allem rund um Wilster, wo sich die Fahrzeuge durch die Rathausstraße quälen mussten, zu massiven Behinderungen.

