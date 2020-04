Schwere Zeiten in der ambulanten Pflege

von Delf Gravert

03. April 2020, 14:41 Uhr

Itzehoe/Glückstadt/Wilster Trotz der Ausbreitung der Corona-Pandemie sind die Pflegedienste im Dauereinsatz, um alte und kranke Menschen zu versorgen. Die meisten ihrer Klienten gehören zur Risikogruppe für schwere Verläufe der Lungenkrankheit Covid-19. Abstandhalten ist für die Mitarbeiter in der Pflege kaum möglich. Einige Dienste aus dem Kreis Steinburg berichten von ihrer Arbeit in Krisen-Zeiten.

Katja Carstens, Inhaberin des Ambulanten Pflegedienstes Carstens in Wilster:

„Ich habe den Eindruck, dass die Pflegedienste von der Politik vernachlässigt werden. Alle schauen nur auf die Ärzte und die Krankenhäuser. Größtes Problem ist die Beschaffung von Schutzausrüstung. Das tägliche Telefonieren, zur Beschaffung von Atemschutzmasken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Die Preise sind enorm in die Höhe gegangen. Noch vorhandenes Desinfektionsmittel musste ich einschließen, nachdem einige Mitarbeiter offenbar größere Mengen als sonst davon mitgenommen hatten. Unsere Regierung müsste dringend für Nachschub sorgen. Unsere 27 Mitarbeiter haben auch vor der Krise schon am Limit gearbeitet. Aktuell sind einige krank, sodass ich auf Leiharbeiter zurückgreifen muss. Allerdings gibt es in diesen schweren Zeiten auch Positives: Einige Angehörige nähen freiwillig Atemschutzmasken für uns. Eine weitere hat uns ein Päckchen mit Süßigkeiten überreicht und einen Brief beigelegt, in dem sie sich für unsere Arbeit bedankt.“

Michael Martens, Inhaber des Glückstädter Pflegedienstes Lebensnah:

„Viele unserer Patienten sind in der derzeitigen Situation verunsichert. Sie haben Angst, dass wir Ihnen das Virus ins Haus bringen. Einige haben sogar schon medizinisch notwendige Maßnahmen wie das tägliche Anziehen der Stützstrümpfe abgesagt. Unser Telefon läuft heißt. Ich versichere den Kunden, dass wir uns streng an die Schutzmaßnahmen halten. Niemand muss Angst haben. Unsere Mitarbeiter desinfizieren sich vor und nach jedem Hausbesuch die Hände und tragen Mundschutz. Im Moment haben wir noch die nötige Ausrüstung, auch wenn die Beschaffung immer schwieriger wird. Nicht notwendige Haushalts- oder Betreuungsdienstleistungen wie die Reinigung des Treppenhauses oder das Spielen von Gesellschaftsspielen sagen wir von uns aus ab. Sollte einer unserer 16 Mitarbeiter Erkältungssymptome aufweisen, würde er sofort nicht mehr eingesetzt. Sollte sich einer unserer Patienten mit dem Coronavirus infizieren, würden wir ihn unter Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnahmen selbstverständlich weiter betreuen. Für Mitarbeiter und Kunden ist es gerade in der Krise schwierig, auf Händeschütteln und tröstende Umarmungen zu verzichten.“

Jana Schmelzer, stellvertretende Leiterin des ambulanten Pflegedienstes Gesundheit aktiv am Klinikum Itzehoe:

„In der Pflege ist die Einhaltung der geltenden Abstandsregeln nicht in allen Situationen möglich. Deshalb versuchen wir Mitarbeiter und Kunden so gut wie möglich zu schützen. Die Kunden wurden von uns mit Mundschutz ausgestattet, der verwendet werden muss, sobald wir das Haus betreten. Die meisten haben vollstes Verständnis für diese Maßnahme. Unsere insgesamt 18 Mitarbeiter tragen selbstverständlich auch Schutzmasken. Wo es möglich ist, beispielsweise bei der Vergabe von Medikamenten, achten sie auf den nötigen Abstand. Autos und Kundenschlüssel werden nach jedem Einsatz desinfiziert. Mit Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel werden wir immer noch ausreichend versorgt. Hier ist die Anbindung an das Klinikum Itzehoe ein Vorteil.“

aufgezeichnet von Michael Althaus/mal

Knapp 13 000

Beschäftigte in SHRund um die ambulante Pflege





Mitte Dezember 2017 beschäftigten die 475 ambulanten Pflegedienste in Schleswig-Holstein gut 12 800 Personen. Von diesen waren 75 Prozent in Teilzeit tätig. Im Vergleich zur letzten Erhebung 2015 stieg die Zahl der beschäftigten Personen um elf Prozent. Das Arbeitsvolumen erhöhte sich um 13 Prozent.

Mitte Dezember 2017 versorgten die ambulanten Pflegedienste in Schleswig-Holstein nach vorläufigen Ergebnissen gut 26 100 Personen, die Leistungen der Pflegeversicherung erhielten. Das sind 23 Prozent mehr als bei der letzten Erhebung zwei Jahre zuvor. Von den Betroffenen hatten sechs Prozent den Pflegegrad 1 (geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit), weitere 52 Prozent den Pflegegrad 2 (erhebliche Beeinträchtigung) und 27 Prozent den Pflegegrad 3 (schwere Beeinträchtigungen). Leistungsempfängerinnen und -empfänger mit dem Pflegegrad 4 (schwerste Beeinträchtigungen) stellten elf Prozent und solche mit dem Pflegegrad 5 (schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung) drei Prozent der von ambulanten Pflegediensten betreuten Personen.



Quelle: Statistikamt Nord