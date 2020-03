Hafenbetrieb ruht : Schwere Zeiten für Segler

Auch der Glückstädter Hafenbetrieb für touristische Zwecke gesperrt. Die Bootsbesitzer müssen zurzeit auf ihr Schiff verzichten.

von Christine Reimers

29. März 2020, 15:46 Uhr

Glückstadt | Gähnende Leere am Außenhafen. Keine Schlengel und keine Segelboote. Auch das Bild im Binnenhafen zeigt: Schiffe werden nicht zu Wasser gelassen. Der Kran der Werft steht still. Das Landesamt für Küstenschutz hat für das Sperrwerk den eingeschränkten Winterbetrieb beibehalten. Ursache ist das Corona-Virus. Nach der Landesverordnung zur Bekämpfung des Virus ist der Hafenbetrieb für touristische Zwecke zunächst bis zum 19. April untersagt. Und der Segelsport fällt darunter.

Die traditionelle Yachtwerft Glückstadt am Binnenhafen hat zahlreiche Kunden aus dem Umland, aus Hamburg und auch aus dem Ausland. „Wir haben mit den Kunden gesprochen“, sagt Prokurist Niklas von Meyerinck. Ihnen sei mitgeteilt worden, dass das Land die Sportboothäfen geschlossen habe und dass es zurzeit ein Verbot gebe, als Tourist nach Schleswig-Holstein einzureisen. „Wir haben unseren Kunden gesagt, dass wir neu planen müssen.“ Die Schiffe bleiben zurzeit an Land. „Die Kunden dürfen nicht zu ihren Yachten reisen, auch haben wir unsere Kunden gebeten, von Besuchen – wenn nicht unbedingt nötig – abzusehen.“ Eine „Unterbringung“ von Gastliegern ist ebenso untersagt – sie gelten als Touristen. „Wir freuen uns sehr über das Verständnis und die gute Kooperation der Kunden.“

Zwölf Mitarbeiter kümmern sich um die Kunden-Yachten bis zu einer Größe von 50 Tonnen. „Noch haben wir mit dem Abschluss der Winterarbeiten gut zu tun – abhängig davon, wie lange die nun bestehenden Maßnahmen gelten, müssen wir weitere Entscheidungen treffen. Wir haben aber bereits Projekte, die im Anschluss geplant waren, verschieben müssen oder haben entsprechende Absagen erhalten.“

Torsten Fischer ist in seiner Funktion als Stadtwerke-Chef auch Betreiber des Binnenhafens. „Der Hafen ist eine Anlage, die touristisch genutzt wird“, erklärt er. „Mit den Einschränkungen soll vermieden werden, dass sich hier Menschen treffen.“ „Deshalb werden zurzeit keinerlei Boote zu Wasser gelassen.“ Auch werden Liegeplätze für Schiffe nur nach Absprache mit Hafenwart Klaus Kühn und unter dem Vorbehalt weiterer behördlicher Anordnungen vergeben.

Klaus Kühn selbst fühlt sich durch die Situation „arbeitslos“. Dabei hat er jede Menge zu tun: „Bei mir kommen viele Anfragen an, viele wollen einen Liegeplatz in Glückstadt. Allen muss ich absagen.“

Während noch einige wenige Segelboote im Binnenhafen liegen, ist im Außenhafen kein einziges Schiff zu sehen. Der Segelverein hat bisher darauf verzichtet, Schlengel zu verlegen. Dort, wo sich die Boote sonst an den Schlengeln drängeln, ist nur Wasser zu sehen.

Hans-Ludwig Bechtel, der neue Vorsitzende der Seglervereinigung, findet die Entscheidungen der Landes- und Bundesregierung richtig. Er selbst informiert die Mitglieder des Vereins per Mail. Wobei Bechtel wiederum die Zusammenarbeit mit den zuständigen Sportverbänden sehr lobt. „Hervorragend, so haben wir alle den gleichen Stand zu den Informationen.“ Eine Einschätzung, was die Coronakrise für die Saison bedeutet, kann er bislang nicht geben.

Das Landesamt für Küstenschutz hat einen eingeschränkten Dienst für das Sperrwerk angeordnet. „Es arbeiten dort zwei Mitarbeiter im Wechsel“, sagt LKN-Mitarbeiter Dirk Brandenburg. Die Öffnungszeiten des Sperrwerks werden in einem Schaukasten vor Ort und am Sperrwerk selbst veröffentlicht.

Nur die Schramm-Group, die gewerbliche Betreiberin des Außenhafens ist, ist nicht betroffen. Die Berufsschifffahrt darf fahren, gleiches gilt für Behördenboote.