Schwere Aufgabe

Fußball-Oberliga: TSV Lägerdorf morgen in Todesfelde nur Außenseiter

von Reiner Stöter

06. April 2018, 11:33 Uhr

Das Osterwochenende hat den Fußball-Oberliga-Kickern des TSV Lägerdorf ganz schön die Stimmung verhagelt. Erst die unglückliche 2:3-Niederlage gegen TSB Flensburg, dann das magere 1:1 beim Vorletzten Friedrichsberg-Busdorf, bei dem sich auch noch Torjäger Bastian Peters verletzt hat – Grund zum Jubeln gab es wahrlich nicht. „Das alles war schon ein Dämpfer für die Jungs“, berichtet Fußballobmann Reiner Kuhr von bedrückter Atmosphäre innerhalb der Mannschaft vor der schweren Aufgabe am Sonntag um 14 Uhr beim SV Todesfelde.

Es dürfte nicht einfach werden, die Köpfe wieder frei zu bekommen, zumal das Lägerdorfer Lazarett immer größer wird. Lasse Fötsch, Torben Matz, Björn Strüven Janek Reese, Lasse Engel und Peters, diese Ausfälle müssen erst einmal verkraftet werden, was bei dem kleinen Kader des TSV zu einer Herkules-Aufgabe wird. Weil die zweite Mannschaft gleichzeitig zuhause gegen Todenbüttel spielt, hat Trainer Detlef Fink in Todesfelde deshalb zwei A-Jugend-Akteure mit in das Aufgebot berufen. Möglicherweise kommen Andrej Jauk und Jannes Kniza zu ihrem Oberligadebüt, wenn auch nur in einem Kurzeinsatz. In der Startformation wird es nämlich nur eine Änderung geben – und das zwangsläufig. Die Position von Bastian Peters soll Kenney Beetz übernehmen, der selbst gerade erst eine Verletzung auskuriert hat. „Er ist aber mittlerweile wieder fit und gehört eigentlich von seinem Potenzial sowieso zu den Startelf-Kandidaten“, so Reiner Kuhr, der nicht so sehr im Angriff Probleme sieht, sondern eher in der Defensive. „Wir müssen hinten einfach besser stehen. Das ist gerade gegen eine so kompakte Truppe wie Todesfelde wichtig“, erklärt Kuhr, der sein Lägerdorfer Team am Sonntag als Außenseiter sieht. Man habe dort aber nichts zu verlieren.

In einem Gespräch nach dem Abschluss-Training am Donnerstag sei versucht worden, der Mannschaft den Druck zu nehmen. „Die Jungs sollen weiter Spaß am Fußball haben. Natürlich wollen wir immer versuchen, etwas zu erreichen. Wenn es aber mal nicht klappt, ist das noch längst kein Beinbruch.“ Dies gelte übrigens auch für den Klassenerhalt, sponn Kuhr den Faden gleich weiter, um dann aber gleich wieder auf die Aufgabe in Todesfelde zurückzukommen. Man habe zwar in der vergangenen Saison im Heimspiel keine Chance gehabt, in Todesfelde aber lange gezeigt, wie der Favorit geärgert werden könne. „Die Konzentration hoch halten und Top-Torjäger Morten Liebert in den Griff bekommen. Dann haben wir eine Außenseiterchance.“