Bei Bauarbeiten in Glückstadt : Schwelbrand in ehemaliger Stadtklinik

Eine Zwischendecke geriet in Brand.

von Jürgen Kewitz

16. Oktober 2018, 16:35 Uhr

In der früheren Stadtklinik ist es gestern Vormittag zu einem Schwelbrand gekommen. Nach Feuerwehrangaben waren im dritten Obergeschoss Arbeiter auf der Suche nach einer Leitungsundichtigkeit mit einer Flex in die Holzdecke geraten. Hierdurch kam es zu einem Schwelbrand in der Zwischendecke. Mitarbeiter löschten zunächst selbst. Feuerwehrleute erledigten dann den Rest und kontrollierten den Bereich mit ihrer Wärmebildkamera.