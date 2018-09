Schwein gehabt

von Volker Mehmel

19. September 2018, 11:09 Uhr

Früher gab es in den Grundschulen noch richtige Heimatkunde. Da hätten die Kinder vielleicht auch erfahren können, warum in Wilster eine Brücke einen Schweine-Namen trägt. Eine kurze Nachfrage bei Bürgermeister Walter Schulz bringt da schnell Aufklärung. Auf einer nahen Wiese, dem späteren Sportplatz, ließen die Schweinehalter einst ihre Tiere laufen. So mancher Wilsteraner nutzte sogar die Gelegenheit, um sich auf dem Gelände ein eigenes Schwein für die Hausschlachtung einmal im Jahr zu gönnen. Die Schweine sind längst aus dem Stadtbild verschwunden. Die Schweinsbrücke gibt es immer noch.