Schultüten aus fairem Handel

Avatar_shz von nr

05. August 2020, 12:53 Uhr

Itzehoe | „Man ist nie zu alt für eine Schultüte. Deshalb wird Angela Behrens (Mitte) vom Weltladen-Team, zu dem auch Gaby Kürschner (l.) und Helga Denker gehören, ihre Tochter beschenken, wenn sie im Oktober ihre Ausbildung beginnt. Und zwar mit einer von sechs Geschenktüten, die das Team entwickelt hat für Anlässe von „Dankeschön“ bis „Zeit für dich“. Die Tüten aus Papier gibt es in zwei Größen mit fair gehandelten Produkten, die je nach Anlass variieren. Mit Preisen zwischen 5 und 12 Euro seien die Tüten „ein Geschenk, das man eben mal so mitbringt“, so Anne Zankel vom Weltladen. Helga Denker ist begeistert: „Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und die Gesundheit.“