Schulterschluss für Indonesien

Itzehoer Service-Clubs Lions und Rotary wollen Menschen nach Erdbeben helfen / Spendenaktion bis Ende November

von Tobias Stegemann

01. November 2018, 15:55 Uhr

Es war irgendwann Mitte der 90er Jahre als die Itzehoer Service-Clubs Lions und Rotary mit einem gemeinsamen Projekt aufgetreten sind. In diesen Tagen gibt es eine Neuauflage der Zusammenarbeit. Gemeinsam wollen sie finanzielle Unterstützung für die Menschen in Indonesien leisten, die vor wenigen Wochen nach heftigen Erdbeben nahezu alles verloren haben.

Indonesien liegt auf dem so genannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Vor gut vier Wochen hat eine Serie von Erdbeben inklusive eines Tsunamis fast 850 Menschen das Leben gekostet. „Man kann sich das Leid vor Ort kaum vorstellen“, sagt Lutz Bitomsky vom Lions-Clubs. Die Katastrophe dort habe ihn die Initiative ergreifen lassen. Er und sein Service-Club wollen helfen. Und um diesem Hilfsprojekt mehr Kraft zu verleihen, nahm er Kontakt mit Rotary-Präsident Holger Meyer auf, um über eine Zusammenarbeit zu sprechen. „Ergebnis ist ein gemeinsames rotarisches-lionistisches Projekt“, erklärt Bitomsky. „Es ist toll, dass die beiden Clubs so etwas auf die Beine stellen“, sagt er weiter.

Was vor Ort in erster Line benötigt ist, ist sauberes Trinkwasser. Im ersten Schritt ist eine Soforthilfe angedacht. Dafür ist das mobile Wasseraufbereitungssystem Paul vorgesehen (siehe Infokasten). In einem zweiten geht es um die nachhaltige Wiederherstellung der Wasserversorgung, die durch Erdbeben und Tsunami zerstört worden ist. Dazu stellen sowohl Lions als auch Rotary jeweils 5000 Euro zur Verfügung.

„Beide Clubs haben das Thema Wasser grundsätzlich auf ihrer Agenda. Daher ist sind wir sehr gern dabei“, sagt Holger Meyer. Der amtierende Rotary-Präsdident verweist auf die Experten im Bereich der Wasserversorgung, die in beiden Clubs vorhanden sind. „Bei uns gibt es Ingenieure, die sich seit Jahren mit dem Thema befassen“, so Meyer. Die Hilfe wird zudem garantiert dort ankommen, wo es die Clubs vorsehen. Denn es gibt sowohl einen Rotary- als auch einen Lions-Club im indonesischen Palu – einem Ort, den es am schlimmsten erwischt hat. „So können wir gewährleisten, dass unser Vorhaben direkt umgesetzt wird“, erklärt Meyer.

Er und Lutz Bitomsky wollen den Bogen aber noch weiter spannen. „Wir möchten Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen aus der Region dazu aufrufen, mit einer Spende unser Projekt zu unterstützen“, sagt Bitomsky. Ob 1 Euro oder 1000 Euro, jede Hilfe sei willkommen. Die Aktion läuft bis zum 30. November.



>Spendenkonto:Fördergesell-

schaft des Lions Club Itzehoe.

IBAN: DE40 2225 0020 0033 0990 61, BIC: NOLADE 21 WHO