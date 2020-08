Klosterhofschule Itzehoe : Schulstart mit Verspätung

Der Rohrschaden konnte schnell behoben werden. Regulärer Unterricht an der Klosterhofschule läuft jetzt an.

Itzehoe | Keine Toiletten und kein fließendes Wasser in der Schule – nicht gut, schon gar nicht in Corona-Zeiten. Deshalb war die Klosterhofschule wegen eines Schadens an einem Abwasserrohr am Montag und Dienstag geschlossen. Jetzt aber kann die Gemeinschaftsschule in das neue Schuljahr starten.

Lars Peter Ehrich

„Schon wieder ein Plan B“: Das schoss Schulleiterin Sophie Steltner durch den Kopf, als sie am Donnerstagnachmittag von dem Malheur hörte. Vor dem Schulgebäude war eine defekte Abwasserdruckpumpe repariert worden. „Zugleich wurde ein gravierender Schaden an der Abwasserdruckrohrleitung hinter dem Gebäude festgestellt, der nicht vorhersehbar war“, schildert Stadtsprecher Björn Dethlefs. Ein Teilstück des Rohrs war undicht und musste ausgetauscht werden.

Für diese Arbeiten habe die Stadt sehr schnell Firmen gefunden, lobt Steltner. Die Baustelle vor dem Anbau war nicht groß, an der Schulschließung führte dennoch kein Weg vorbei: „Gerade mit Corona ist es nicht zu verantworten, dass das Wasser hier nicht fließt.“ Denn neben den Toiletten seien sämtliche Waschbecken betroffen gewesen, betont auch Dethlefs. Wegen der Hygieneregeln müssten aber alle Schüler ihre Hände waschen können, „auch dies wäre unter den gegebenen Umständen nicht möglich gewesen“.

Pflaster wurde hochgenommen und eine Grube ausgehoben. Bereits am Dienstagvormittag konnte der Stadtsprecher vermelden: „Dank der schnellen Unterstützung zweier Fachfirmen ist der Schaden nun behoben. Der Unterricht kann morgen wieder stattfinden.“

„Natürlich freuen wir uns, dass die Schule in den richtigen Betrieb gehen kann und dass wir unsere Schüler wiedersehen“, sagt Steltner. Die Einschulung von 75 Jungen und Mädchen in drei fünften Klassen konnte am Dienstag stattfinden, insgesamt kommt die Gemeinschaftsschule auf 440 Schüler.

Viele Eltern seien vermutlich nicht erfreut gewesen über die Entwicklung, weiß die Schulleiterin. Doch der Plan B funktionierte: „Das sind wir ja gewohnt im Moment. Wir waren auf so einen Fall aus Corona-Gründen vorbereitet.“ Immerhin kann von einem Tag auf den anderen im Falle einer Infektion der Betrieb durcheinander gewirbelt oder gar gestoppt werden. An den ersten beiden Tagen der Woche hätten die Lehrer mit ihren Klassen Kontakt aufgenommen und mit den Schülern den künftigen Ablauf in der Gemeinschaftsschule besprochen – das hätten sie auch in den Klassenräumen getan. Aufgaben wurden ebenfalls schon verteilt.

Steltner denkt gern positiv, und auch bei diesem Geschehen findet sie einen Vorteil: Auf diese Weise hätten die Lehrer zwei Tage mehr gehabt, die Schüler vorzubereiten und einige Dinge in Ruhe zu klären – zum Beispiel die Frage, ob jemand kürzlich in einem Risikogebiet war.