Schulleiterin für Grundschule Wellenkamp

von Andreas Olbertz

12. August 2020, 14:52 Uhr

Itzehoe | Sie stellte sich zwar mehrfach als „kommissarische Schulleiterin“ vor, aber wenn es nach Svenja Fresemann geht, kann das kommissarisch verschwinden. Sie möchte offizielle Nachfolgerin von Waltraud Arbeiter als Rektorin der Grundschule Wellenkamp werden.

Eine Bewerbung hatte sie eingereicht, aber zum offiziellen Verfahren gehöre unter anderem auch ein Unterrichtsbesuch des Schulrats. „Der kann mich aber nur im Unterricht besuchen, wenn es auch Unterricht gibt“, so Fresemann. Wegen Corona hätte er sie beim Homeschooling begutachten müssen. Die 46-jährige Diplom-Pädagogin ist Grund- und Hauptschullehrerin. Zwölf Jahre war sie an der Klosterhof-Schule, gestaltete dort den Wandel von der Haupt- zur Gemeinschaftsschule mit.

Ursprünglich stammt sie aus Nordrhein-Westfalen. „Die Liebe hat mich in den Norden verschlagen“, verrät die Mutter zweier Kinder. In ihrer Freizeit engagiert sie sich als Gemeindevertreterin und Ausschuss-Vorsitzende in Bokholt-Hanredder.