Kreistagsbeschluss : Schullandschaft im Kreis ist gut aufgestellt

von Anna Krohn

04. Oktober 2019, 13:16 Uhr

Itzehoe | Eltern wollen, dass ihr Kind eine gute Schule möglichst ganz in der Nähe besuchen kann – die Voraussetzungen dafür zu schaffen, ist Aufgabe des Landes, des Kreises und der Schulträger. Dabei müssen Herausforderungen wie Inklusion, Integration oder Digitalisierung, und nicht zuletzt der demografische Wandel gestemmt werden, der an immer mehr Schulen dafür sorgt, dass die Schülerzahlen zurückgehen und Schulschließungen drohen können.

Im Kreistag wurde die fünfte Fortschreibung des Schulentwicklungsplans als Planungsgrundlage beschlossen. Als Basis für die Gestaltung der künftigen Schullandschaft ist es Aufgabe des Kreises, einen solchen Plan aufzustellen und regelmäßig – derzeit alle zwei Jahre – fortzuschreiben, dabei erfolgt eine enge Abstimmung mit den Schulträgern und dem Bildungsministerium.



Zwei Schulträger müssen Schülerzahl beobachten





Laut dem aktuellen Plan ist die Schullandschaft im Kreis Steinburg gut aufgestellt, bei den Grundschulen, so heißt es, sollten jedoch zwei Schulträger – die Gemeinde Oelixdorf für ihre Grundschule am Störtal sowie die Gemeinde Lägerdorf für ihre Liliencronschule – die Schülerzahl regelmäßig überprüfen, um schnell handeln zu können, bevor diese unter die für Grundschulen geltende Mindestgröße von 80 Schülern fällt. Für Oelixdorf wurden dem Schulamt für dieses Schuljahr 91 bis 100 Schüler gemeldet, für die Liliencronschule 94. Die Grundschulen in Rethwisch und Hohenaspe gehören mit 90 beziehungsweise 92 gemeldeten Schülern zwar ebenfalls zu den kleinsten, hier wird laut dem aktuellen Plan jedoch davon ausgegangen, dass die Mindestgröße von 80 Schülern „mittelfristig“ (Rethwisch) und „langfristig“ (Hohenaspe) gehalten werden kann. Die Schülerzahl am Gemeinschaftsschulteil der Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld, so heißt es, habe sich stabilisiert. Diese war einst ein Sorgenkind.

Im Kreistag zugestimmt wurde außerdem dem Antrag der FDP, bei der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans den Bericht des Schulpsychologischen Dienstes weiterhin beizufügen. Der Sport-, Schul- und Kulturausschuss hatte Anfang September beschlossen, dass künftig auf diesen verzichtet werden soll, weil er zu erkenntnisarm sei. Der Schulpsychologische Dienst hilft bei Schwierigkeiten und unterstützt Schulen und Schulaufsichtsbehörden in psychologischen Fragen.