Gemeinschaftsschule in Kellinghusen : Schulfach mit fünf Sinnen

Malerei, Musik, Theater- und Kunstunterricht gehören in Kellinghusen zum Profil.

Avatar_shz von Gisela Tietje-Räther

22. Dezember 2019, 13:23 Uhr

KELLINGHUSEN | Malerei, Musik, Theater - Kunstunterricht ist Geschmacksache, insbesondere bei Schülern, aber auch bei Eltern. Der künstlerische Bereich wird häufig als unwichtig abgetan und zugunsten von Mathe und Deutsch an den Rand gedrängt. In der Gemeinschaftsschule mit Oberstufe gehören die ästhetischen Fächer zusammen mit den Naturwissenschaften und Sport dagegen zum Schulprofil. Die Lehrerinnen Christine Böteführ, Annette Ody und Geraldine Zeller wissen aus Erfahrung: Tanz, Musik, Theaterspiel, Malen und Zeichnen sind wertvoll für die Heranwachsenden und tragen auf vielfältige Weise zu deren Persönlichkeitsbildung bei.

Wir sind die einzige Schule im Umkreis mit einem Flügel mit digitaler Schnittstelle. Geraldine Zeller, Musiklehrerin

„Der gestaltende Kunstunterricht ist das einzige Schulfach, welches sich mit den fünf Sinnen mit der sichtbaren Welt befasst“, sagt die Kunstlehrerin Ody. Ohne das dort vermittelte bildhafte Vorstellungsvermögen gebe ein kein Begreifen und Verstehen von Literatur, Geschichte und Geometrie. Ohne Zahlen und Formen würden Comic, Werbebild oder Streetart nicht gelingen.

Kunst und Informatik

„Handzeichnen ist außerdem wichtig für den digitalen Bereich“, sieht Böteführ, Leiterin der ästhetischen Fächer, eine deutliche Verbindung zwischen Kunst und Informatik. Zum gerade hochaktuellen Thema der Digitalen Bildung hätten die ästhetischen Fächer einiges beizutragen. Zeller und Böteführ unterstreichen die Meinung der Kollegin Ody, dass gestaltender Kunstunterricht generell kein Zulieferbetrieb für andere Projekte sein sollte. In der Gemeinschaftsschule haben n die ästhetischen Fächer längst den Status der Selbstverständlichkeit erlangt. „Wir sind die einzige Schule im Umkreis mit einem Flügel mit digitaler Schnittstelle“, verweist Musiklehrerin Zeller auf den hochwertigen Zuwachs im Instrumentenpark. Zudem werde mit externen Lehrern gearbeitet, was für die Schüler richtig toll sei.

Engagement der Schüler

Hanne Balzer von der Gruppe Liederjan und Erk Böteführ wirkten im musikalischen Bereich mit, Dörte König bringe sich in die Theater- und Sprachausbildung ein. „Das kenne ich von keiner anderen Schule“, berichtet Zeller außerdem vom Engagement der Schüler. So seien beim Instrumentenkarussell, welches zum zweiten Mal in den fünften Klassen kreiste, sechs von neun Instrumenten durch Schüler der Oberstufe, aus der Schulband und dem Gitarrenkurs vorgestellt worden.

Kurse sind voll

Als nicht alltäglich lobt sie überdies, dass Schüler, die fit auf Instrumenten seien, ihr Können in der offenen Ganztagsschule weitergeben. „Keyboard, Popgesang, E-Bass oder E-Gitarre, die Kurse sind alle voll“, so Zeller. Echte Begeisterung spiele in den ästhetischen Fächern eine zentrale Rolle, stellt Böteführ fest. Seit vielen Jahren erlebe sie dies bei der Inszenierung von Theaterstücken und Musicals. „Das liegt auch daran, dass Schüler dort unabhängig vom angestrebten Schulabschluss die Chance haben, sich zu verwirklichen und Selbstbewusstsein aufzubauen.“ Mit Bedauern stellten die Fachfrauen heraus: Der Begeisterung für die ästhetischen Bildung stehe ein krasser Mangel an Fachlehrern gegenüber.