Seit 125 Jahren Schießsport in Wilster : Schützenverein Wilster lebt die Tradition

2020 wird für den Schützenverein Wilster ganz im Zeichen des Jubiläums stehen.

Avatar_shz von shz.de

29. Dezember 2019, 13:00 Uhr

Wilster | Schießsport wird in Wilster groß geschrieben und beruht auf einer langen Tradition, die der Schützenverein pflegt.

Dieser wurde 1895 aus der Bürger-Schützen-Gilde von 1380 gegründet und feiert 2020 sein 125-jähriges Bestehen.

Anfänge am Brook

In den Anfängen, als das Schießen zur Sportdisziplin wurde, wollten einige Gildebrüder nicht nur die Tradition aufrechterhalten, sondern auch den Schießsport ausüben.

So wurde am 4. Dezember 1895 der Schützenclub zu Wilster gegründet. Die Schützenhalle und der Scheibenberg befanden sich in den Gründungsjahren am Brook.

Theodor Abdersen erster Vorsitzender

Bis 1910 leitete Theodor Andersen die Vereinsgeschicke als erster Vorsitzender. Unter dem Vorsitz von Johann Friedrich Detlefs kam es 1926 zu einer Umstrukturierung des Vereins, und erstmalig wurde mit S. Jansen ein zweiter Vorsitzender gewählt.

In den Kriegsjahren ruhte die Vereinsarbeit und wurde erst 1950 mit Kurt Ahrents wieder aufgenommen.

Stetig wachsende Mitgliederzahlen

Bedingt durch stetig wachsende Mitgliederzahlen zog der Verein einige Male um.

Die Schützenhalle in Rumfleth in der Nähe der Ziegelei wurde 1930 zurück auf den damals neu gebauten Schießstand am Brook verlegt, wo im Laufe der Jahrzehnte durch Um- und Anbauten der heutige Schießstand mit Vereinsheim immer noch betrieben wird.

Stets lange im Amt

Der Schützenverein zeichnet sich durch Kontinuität im Vorstand aus: Nur wenige Vorsitzende gaben ihr Amt nach kurzer Zeit wieder auf.

So wurde Helmut Petersen 1967 zum Vorsitzenden gewählt und gab das Amt erst nach 15 Jahren an seinen Sohn Ralf ab.

1995 übernahm Heino Timmermann den Vorsitz und erst 20 Jahre später die heutige Vorsitzende Urte Schulczewski-Haß.

Familie eng mit dem Verein verbunden

Ihre Familie ist mit dem Schützenverein eng verbunden. 1968 übernahm Horst Schulczewski das Amt des stellvertretenden Vorsitzende, Frank Schulczewski fungiert seit 1987 als Oberschützenmeister und seine Frau Regina Haß-Schulczewski acht Jahre als Kassenwartin.

Stefan Haß war 20 Jahre lang der zweite Vorsitzende, Rike Schulczewski ist Jugendwartin.

Zitat: Wir sind eine schießbegeisterte Familie und betreiben unser Hobby mit Herz und Leidenschaft. Urte Schulczewski-Haß, Vorsitzende

Ihr zur Seite stehen Dörte Stademann als Schriftführerin und seit zwei Jahren Karl-Heinz Kuhlmann als Stellvertreter.

Viele Unterlagen gingen im Laufe der Zeit verloren.

Überliefert ist aber, dass Friedrich Detlefs 1911 der erste Schützenkönig wurde.

Horst Schulczewski weihte den 1961 in Betrieb genommenen Luftgewehrstand als König ein und auch seine Kinder Frank ( errang sieben Mal Königswürden) und Urte (sechs Mal Königin) scheinen unter dem besonderen Schutz des Heiligen Sebastian zu stehen.

Digitaler Schießstand

Neben den Disziplinen Kleinkaliber und Luftgewehr (seit 2015 auf einem Digitalstand) wird in Wilster auch mit der Sportpistole geschossen.

Die Bürger-Schützen-Gilde hält ihre jährlichen Schießwettbewerbe mit der Armbrust in der Halle ab und zahlreiche Liga-Wettbewerbe auf Kreis- und Landesebene werden in Wilster veranstaltet.

Dem Verein gehören zurzeit 70 Mitglieder an, wobei der Jugendgruppe hoher Stellenwert eingeräumt wird.

Patenschaft mit der Bundeswehr

Einer der Höhepunkte in der Vereinsgeschichte war eine Patenschaft mit dem Sanitätsbataillon 610 aus Itzehoe, das am 25. März 1972 unterzeichnet wurde und bis zur Auflösung des mittlerweile 1. Lazarettregiments Seeth 2014 anhielt.

Horst Schulczewski hatte bereits 1959 erste Kontakte aufgenommen und zehn Jahre später mit den Soldaten und der Polizeistation Wilster den ersten Schießabend veranstaltet.

Jubiläumsball im September 2020

Gute Kontakte pflegen die Schützen auch heute noch mit der Stadtverwaltung, den Umlandgemeinden, Feuerwehren und befreundeten Schützenvereinen. Jedes Jahr werden Pokal-Schießwochen für Betriebe, Vereine und Clubs angeboten, deren Höhepunkt die Proklamation des neuen Königspaares beim Schützenball ist. Nach einem Festkommers findet in 2020 der Jubiläumsball am 12. September im Colosseum statt.