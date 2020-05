125-Jahr-Feier : Schützenjubiläum in Wilster verschoben: Neues Motto lautet 125 + 1

Die Jubiläumsfeierlichkeiten konnen in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden und sollen 2021 nachgeholt werden.

Avatar_shz von shz.de

10. Mai 2020, 14:51 Uhr

Wilster | Es sollte ein tolles Jahr werden, für die Mitglieder, aber auch für die ganze Wilstermarsch mit ihren Vereinen und Verbänden. Der Schützenverein Wilster von 1895 wollte sein 125-jähriges Bestehen groß feiern. „Daraus wird jetzt in der momentanen Situation nichts“, sagen die Vorsitzenden Urte Schulczewski-Haß und Karl-Heinz Kuhlmann traurig. Sie haben nach Beratungen mit ihrem Vorstand alle Veranstaltungen abgesagt.

Dazu gehören die Termine für das Pokal- und Betriebsschießen, an dem sich viele Vereine, Feuerwehren, Firmen- und Jux-Mannschaften immer beteiligten, und auch die Schießwettbewerbe mit den Gildedamen, der geplante Tag der offenen Tür, der Festkommers, das Bürgermeisterschießen und der Schützenball, das Highlight im Jubiläumsjahr – alles wurde jetzt abgesagt. Der Festausschuss hatte sich bereits um Flyer, Dekoration und Unterhaltung gekümmert. „Es wäre unverantwortlich, das alles durchzuführen, mal davon abgesehen, dass zurzeit ja auch noch kein Vereinsleben stattfinden darf“, sagt Schulczewski-Haß.

Sie führt ihre Schützen auch in anderer Position an. „Königin Urte und König Frank bleiben mit ihrem Gefolge noch ein weiteres Jahr im Amt“, sagt sie. Trotz allem sieht der Verein positiv in die Zukunft. „Wir behalten unsere Feierlaune und werden nächstes Jahr alles nachholen.“ Das Motto lautet dann: „125 + 1“.