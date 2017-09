Grundschulen in Itzehoe : Schülerbetreuung aus einer Hand

vergrößern 1 von 1 Foto: Gravert 1 von 1

Wenn am Montag die Sommerferien enden und die Schule wieder losgeht, gibt es erstmals ein einheitliches Betreuungsangebot an allen fünf Itzehoer Grundschulen. Mit Steinburg Sozial weitet einer der bisherigen Anbieter seine Tätigkeit auf alle Schulen aus. Dem war eine europaweite Ausschreibung vorangegangen (wir berichteten). Für die Kinder soll vieles wie gewohnt bleiben, das Angebot aber verbessert werden, verspricht Steinburg Sozial. Bei Eltern stieß die Veränderung zunächst teilweise auf Skepsis, denn an einigen Schulen steigen die Preise im Vergleich zum vorherigen Angebot deutlich. Über eine Härtefallregelung sollen sozial schwächere Familien unterstützt werden. Diese muss aber noch von der Politik beschlossen werden.

Etwa 1200 Grundschüler hat Itzehoe, rund 500 von ihnen blieben nach Angaben des Amts für Bildung im vergangenen Schuljahr länger in der Schule, als es der eigentliche Unterricht erforderte. Sie nutzten die Betreuungsangebote des „Offenen Ganztags“ an der Fehrs-Schule, der Grundschule Sude-West und der Ernst-Moritz-Arndt-Schule sowie an den „Betreuten Grundschulen“ in Edendorf und Wellenkamp. „Wir werden diese Arbeit nun zusammenführen und unter einem Dach fortführen“, sagt Pia Hintz, Gesamtkoordinatorin bei Steinburg Sozial.

Die gemeinnützige Tochtergesellschaft des Diakonischen Werks Altholstein, das wiederum vom Kirchenkreis Altholstein getragen wird, der von Kiel über Neumünster bis nach Bad Bramstedt reicht, habe bereits an der Grundschule Sude-West „gute Erfahrungen“ gesammelt. „Bei uns findet die Betreuung bedarfsgerecht vor und regulär nach dem Unterricht statt“, sagt Hintz. „In vertrauensvoller Atmosphäre wird auf die unterschiedlichen Bedürfnisse mit Bewegungs- und Rückzugsangeboten reagiert.“ Das Angebot ist breit gefächert und reicht von Hausaufgabenhilfe über Sport- und Musikkurse bis zu kreativen Projekten wie Film-AGs und Kochen. Jede Schule hat ein eigenes Programm. Etwa 80 Prozent der bis zu 30 Mitarbeiter war auch vorher schon in der Betreuung in Itzehoe tätig. Auch ein Mittagessen organisiert Steinburg Sozial für alle Schulen. Zur Koordination und als einheitlicher Ansprechpartner ist ein Büro in der Feldschmiede 6 eingerichtet worden.

Die Anmeldezahlen seien bisher noch verhalten, sagt Hintz. Dies sei aber normal, weil viele Eltern zunächst den Stundenplan abwarten, bevor sie sich für Angebote entscheiden. Individuelle Planungen seien dabei nicht nur möglich, sondern gewünscht, erklärt Hintz. „Wir wollen ein möglichst flexibles Angebot machen, weil dies den Familien am meisten hilft.“

Allerdings ist der neue Anbieter Eltern auch erst seit Kurzem bekannt. Vor den Sommerferien wurden sie per Elternbrief informiert. Mehr Vorlauf sei aufgrund des komplizierten und langwierigen Ausschreibungsverfahrens nicht möglich gewesen, erklärt Andreas Arndt, Leiter des Amts für Bildung im Itzehoer Rathaus. „Wir sind froh, dass es trotzdem nahtlos geklappt hat.“ Da einige der bisherigen Träger die Angebote nicht fortgeführt hätten, drohte ein „Betreuungsnotstand“, so Arndt. Steinburg Sozial war der einzige Bewerber in der Ausschreibung.

Im sozialen Netzwerk Facebook äußerten Eltern Kritik am Elternanteil für die Betreuung. „Die Betreuung in der Schule ist zu teuer“, schreibt beispielsweise eine Mutter. Der Bildungsausschuss der Stadt hat sich bereits für eine Härtefallregelung ausgesprochen. Dem müssen Finanzausschuss und Ratsversammlung aber noch zustimmen. „Sollte es so kommen, wird die Regelung rückwirkend zum Schuljahrsbeginn gelten“, sagt Arndt, der aber auch klar stellte, dass nicht „jede individuelle Härte“ ausgeglichen werden könne. „Es ist aber wichtig zu bedenken, dass einige der bisherigen Träger gerade deshalb ihr Angebot eingestellt haben, weil sie es nicht mehr finanzieren konnten.“ Arndt erwartet im ersten Jahr durch die Umstellung „Unruhe“ – dies sei auch bei früheren Umstellungen so gewesen. Das Amt für Bildung werde aber so weit wie möglich unterstützen: „Wir werden niemanden im Regen stehen lassen.“

