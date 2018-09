Deutsch-polnische Freundschaft : Schüleraustausch mit Wattwanderung

Seit 13 Jahren ist die Schülerbegegnung zwischen Wilsteranern und Jugendlichen aus dem polnischen Nowy Staw ein Erfolg.

von Volker Mehmel

24. September 2018, 12:03 Uhr

Das Motto „Kennen lernen und gemeinsam etwas unternehmen“ wurde an der Gemeinschaftsschule Wilster mit Leben erfüllt. Im Rahmen der seit 2005 laufenden deutsch-polnischen Schülerbegegnung waren jetzt 15 junge Leute aus dem Nachbarland für eine Woche zu Gast in Wilster. Die polnischen Schüler hatten jeweils einen deutschen Schüler an ihre Seite bekommen. Gemeinsam bezogen sie Quartier in der Glückstädter Jugendherberge.

Verständigungsprobleme gab es keine, berichtet Ina Nagel. In radebrechendem Englisch habe das gut geklappt. Im Notfall half die Übersetzungs-App auf dem Smartphone weiter. Die Musiklehrerin an der Gemeinschaftschule hatte gemeinsam mit Birgit Miebrodt und Schulbegleiterin Desirée Tiedemann die Betreuung übernommen. Auf polnischer Seite standen die Lehrer Aleksandra Szywala und Boguslaw Wilkocki bereit. Gemeinsame Erlebnisse standen dabei im Vordergrund. Die Schüler waren mit einer Draisine unterwegs, unternahmen eine Wattwanderung und eine Stippvisite nach Hamburg.

Möglich wird die Schülerbegegnung durch Finanzspritzen von der Europäischen Union und vom Wilsteraner Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft mit Nowy Staw. Vorsitzender Helmut Jacobs: „Hauptgrund für die Vereinsgründung war damals, dass sich junge Deutsche und Polen begegnen.“ Auf polnischer Seite habe es in den vergangenen Jahren auch immer einen großen Andrang gegeben, wenn die jährlich im Wechsel stattfindende Schülerbegegnung anstand. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter, dem polnisch-stämmigen Gustav Hintz, freut sich Jacobs, dass diese Treffen in 13 Jahren zu einer Erfolgsgeschichte geworden sind. „Obwohl das anfangs noch eher skeptisch gesehen wurde“, erinnert sich Hintz.

Im nächsten Jahr fahren dann 15 Wilsteraner nach Polen, auch wenn das wieder mit einer 17-stündigen Busfahrt verbunden ist, wie Ina Nagel feststellt.

In Nowy Staw dürften die Besucher wieder auf deutsch begrüßt werden. Der dortige Bürgermeister, so Helmut Jacobs, habe als Vorgesetzter aller Lehrer den Schulen der Stadt Deutschunterricht einfach verordnet.