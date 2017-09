Alarmübung in Wewelsfleth : Schüler und Hausmeister gerettet

vergrößern 1 von 2 1 von 2

20.Sep.2017

„Hurra, Hurra die Schule brennt“ – ein Szenario, dass man sich aber lieber nicht vorstellen möchte. Genau das war aber die Ausgangssituation am Montagabend, als die Feuerwehr in Wewelsfleth alarmiert wurde. Der Dachstuhl der Grundschule stand in Flammen, durch einen technischen Defekt ausgelöst, zwei Menschen sollten noch im Gebäude sein. Die beiden Nachbarwehren Beidenfleth und Brokdorf wurden gleich mit alarmiert und das war gut so, denn das Feuer erforderte viele Einsatzkräfte. Vor Ort waren neben am Ende 60 Helfern auch Amtswehrführer Axel Erdmann, der die Abläufe beobachtete, und Bürgermeister Delf Bolten, der sich von der Arbeit seiner Wehr überzeugte.

Wehrführer Jürgen Schröder hatte die groß angelegte Herbstübung ausgearbeitet und war am Ende zufrieden. Die Einsatzfahrzeuge waren schnell am Ort, Wewelsfleth übernahm dabei die Erkundung der Schadenslage und den Aufbau der Wasserversorgung für den Innenangriff, mehrere Trupps Atemschutzträger machten sich bereit. Es galt, schnellstmöglich die vermissten Personen ausfindig zu machen und zu retten.

Im ersten Obergeschoss wartete Finn Herzberg von der Jugendfeuerwehr auf seine Rettung. Er befand sich in einem Klassenraum, konnte aber nicht durch das verqualmte Treppenhaus ins Freie. Während sich von drinnen die Atemschutz-Träger näherten, bereiteten drei Feuerwehrleute die Rettung über die Steckleiter von außen vor. Dieter Umlandt sicherte die Leiter, Tobias Psik verschaffte sich über die Leiter Zutritt durch das Fenster und leinte den Vermissten an, um ihn zu sichern, während Holger Stade diesen vorsichtig nach unten geleitete.

Mittlerweile hatten die Beidenflether und Brokdorfer Wehren Schlauchleitungen von den unterschiedlichen Wasserentnahmestellen an der Mehrzweckhalle und der Schulstraße gelegt und das imaginäre Feuer unter Kontrolle gebracht. Auch der bei einem Rettungsversuch verunfallte Hausmeister, in diesem Fall eine Puppe im Keller, war gerettet worden.

In der Schulstraße hatten sich einige Schaulustige eingefunden und verfolgten den Einsatz. Nach den Aufräumarbeiten fand auf dem Schulhof die Manöverkritik statt, die durchweg positiv ausfiel und nur wenige Schwachpunkte hervorbrachte. Lange Wasserleitungen und von einem Hydranten eine schlechte Förderung wurden angesprochen. Außerdem sei die Verständigung nicht optimal gewesen. „Wir arbeiten alle erst ein Jahr mit dem Digitalfunk“, gab Jürgen Schröder zu bedenken. Er hatte einen Rufgruppenwechsel eingebaut, den es weiter zu üben gilt. Axel Erdmann dankte Schröder für die gute Ausarbeitung und den Einsatzkräften für die routinierte Ausführung. „Die Zusammenarbeit der Wehren hat sehr gut geklappt“, lobte auch Delf Bolten, der den Wehren für die ständige Einsatzbereitschaft zum Wohle der Bürger dankte.