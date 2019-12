Detlefsengymnasium Glückstadt : Schüler spenden Geld für Kinder- und Jugendforum

Glückstädter Gymnasiasten verkaufen Schokoladenweihnachtsmänner für den guten Zweck.

23. Dezember 2019, 15:46 Uhr

Glückstadt | Alljährlich zur Weihnachtszeit verkauft die Schülervertretung des Detlefsengymnasiums an ihrer Schule Schokoladenweihnachtsmänner für einen guten Zweck. Diese können dann mit einem beiliegenden Zettel und einer kleinen Botschaft weiterverschenkt werden. Die Weihnachtsmänner kaufen die Schüler ein und schlagen dann auf den Verkaufspreis einige Cent auf. Insgesamt hatten die Schüler nach dem Verkauf einen Überschuss von 170,75 Euro. In diesem Jahr haben die Gymnasiasten sich entschieden, das Geld dem Kinder- und Jugendforum zu spenden. „Wir möchten gern, dass das Geld hier in Glückstadt und für Kinder eingesetzt wird“, erklärte Gymnasiastin Vivian Eckelmann.

„Wir freuen uns, dass die SV uns unterstützen möchte“, dankte Jan Haars vom Kinder- und Jugendforum. Das Geld wird für verschiedene Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit verwendet. „Wir werden euch auch auf alle Fälle informieren und wieder einladen und euch zeigen, wie das Geld von euch eingesetzt wurde“, versprach Jan Haars.