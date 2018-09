Projekttag Itzehoe : Schüler lernen Tansania kennen

Beim Tansania-Tag lernen die Klassenstufen sieben und acht der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld das Land anhand verschiedener Stationen kennen.

von Lisa Strobel

25. September 2018, 16:31 Uhr

„Shikamoo!“, rufen die Achtklässler im Chor. „Habari?“, fragen sie dann. Lehrer Jonas Reinecke, der als Kind mehrere Jahre in Tansania gelebt hat, macht mit den Schülern im Rahmen des Tansania-Tags an der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld einen Suaheli-Sprachkurs. „Ich grüße Sie – Wie geht es Ihnen?“ können die Schüler schon.

Der Tansania-Tag findet an der Schule bereits zum dritten Mal statt. An sechs verschiedenen Stationen bekommen die Schüler der Klassenstufe sieben und acht Einblicke in die Kultur des fernen Landes. Nashörner, Elefanten und Giraffen werden deshalb in einem traditionellen Tingatinga-Malkurs ausgemalt. An der Computerstation erstellen die Schüler Steckbriefe zum Land. Daneben präsentiert Nancy Towo, die aus Tansania stammt und gerade ein Praktikum beim Verein Bibeku macht, Alltagsgegenstände aus Tansania. „Uns ist es wichtig, dass die Schüler sehen, dass man in Tansania aus sehr einfachen Dingen viel machen kann“, sagt Lehrerin Ute Kühl, die das Projekt initiiert hat.