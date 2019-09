Centlauf in Glückstadt : Schüler laufen für einen Baskettballkorb

Grundschüler der Bürgerschule gaben am Freitag alles, um möglichst viele Sponsorengelder einzuheimsen.

22. September 2019, 17:23 Uhr

Glückstadt | „Wir laufen für einen Basketballkorb auf unserem Schulhof“, hieß es für die Schüler der Glückstädter Bürgerschule. Die Grundschüler absolvierten am Elbdeich den jährlichen Centlauf. Dafür hatten sie nicht nur im Sportunterricht geübt, sondern auch bei Eltern, Großeltern und Freunden um Sponsorengelder geworben.

Der Lauf dauert insgesamt 60 Minuten und ist in vier Mal 15 Minuten unterteilt. Sponsoren können sich im Vorfeld entscheiden, wie viel sie bereit sind, für 15 gelaufene Minuten zu geben. Je nachdem, wie lange das Kind dann läuft, ergibt sich daraus die Sponsorensumme.

Die Lehrer an den Streckenposten feuerten die Läufer ordentlich an und Zehntklässler des Detlefsengymnasiums liefen mit, um unterwegs auch diejenigen zu motivieren, die schon aufgeben wollten. Nach jeweils 15 gelaufenen Minuten ertönte am Deich ein lauter Pfiff, und alle Läufer konnten sich einen farbigen Strich am nächsten Streckenposten abholen. So konnte am Ende ermittelt werden, wer wie lange gelaufen ist. In den nächsten Tagen wird dann das Geld von den Sponsoren eingesammelt und die so insgesamt erlaufene Summe ermittelt. Dann wird sich zeigen, ob sich der Wunsch nach einem Basketballkorb auf dem Schulhof erfüllt.